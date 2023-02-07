Перенесенный матч «Пистонс» – «Уизардс» состоится 7 марта

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НБА вынуждена была перенести запланированный ранее на 1 февраля матч «Пистонс» – «Уизардс».

«Детройт» не смог вылететь из Далласа после матча с «Мэверикс» из-за проблем с транспортом, вызванных снегопадом и гололедом в городе.

Встреча в итоге состоится 7 марта.

В связи с вынужденным переносом НБА также внесла два изменения в расписание, чтобы облегчить календарь задействованным клубам. 

Игра «Вашингтон» – «Милуоки» перенесена с 6 на 5 марта, матч «Детройт» – «Портленд» – с 7 на 6 марта.

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