Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» не уверены, что готовы продлить контракт с Кайри Ирвингом на 200 млн долларов в конце сезона»

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Брайан Уиндхорст Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст описал ситуацию с возможным обменом разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в «Лейкерс».

«Позиция «Лейкерс», насколько я понимаю, такова: они заинтересованы в обмене на Кайри Ирвинга, но не уверены, что готовы продлить контракт с ним на 200 миллионов долларов в конце сезона. После того, как его нынешнее соглашение истечет, они могут не получить ничего.

Не думаю, что «Лейкерс» действительно готовы отдать свои драфт-активы за Кайри Ирвинга, если это краткосрочная аренда. Им придется выбрать: это краткосрочная аренда или они совершают обмен и затем платят ему», – сказал Уиндхорст.

Ирвинг претендует на максимальное продление на четыре года и 198,5 миллиона долларов. Его текущий контракт заканчивается 30 июня. После этого он станет неограниченно свободным агентом.

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11 комментариев

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Spit@ma
Не уверены?) Вы его еще выменяйте, клуб знатоков во главе с Полинкой…
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armageddon123456
Ответ Владимир Кудрявцев
Сейчас абсолютно никому (в т.ч. Бруклину вопреки первичным возгласам про реальность обмена), но в следующие окна может пригодиться. Я говорил исключительно про логику Лал и их желтый мир. В жестокой реальности активов на Ирвинга нет
А что в отношении Ирвинга есть актив? Ну то есть - в текущей ситуации в него могут вцепиться те кому срочно нужно что то поменять. Это ЛАЛ. С ним слишком много риска. Просто ЛАЛ чуть ли не единственные кто на этот риск готовв пойти (хотя из текущего поста следует, что не очень то готовы)
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Большой био
Ответ Владимир Кудрявцев
Сейчас абсолютно никому (в т.ч. Бруклину вопреки первичным возгласам про реальность обмена), но в следующие окна может пригодиться. Я говорил исключительно про логику Лал и их желтый мир. В жестокой реальности активов на Ирвинга нет
Таки у Бистбрука истекает летом контракт
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Большой био
Ответ Сергей Пузанков
ЗП Уэстбрука только на этот год, а Кайри ещё на 4. Сколько матчей он за это время проведёт большой вопрос. Тем более, что Леброн через год может свалить к сыночку в клуб, который его задрафтует. В общем, туманные перспективы, есть о чём подумать.
У Кайри же на один
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Владимир Кудрявцев
Ответ Большой био
Уэстбрик кому-то нужен?
Сейчас абсолютно никому (в т.ч. Бруклину вопреки первичным возгласам про реальность обмена), но в следующие окна может пригодиться. Я говорил исключительно про логику Лал и их желтый мир. В жестокой реальности активов на Ирвинга нет
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Сергей Пузанков
Ответ Большой био
Избавиться от зарплаты Уэстбрика это разве плохо?
ЗП Уэстбрука только на этот год, а Кайри ещё на 4. Сколько матчей он за это время проведёт большой вопрос. Тем более, что Леброн через год может свалить к сыночку в клуб, который его задрафтует. В общем, туманные перспективы, есть о чём подумать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Большой био
Ответ Владимир Кудрявцев
Есть шанс, что летом или в дедлайн через год эту зарплату можно будет скинуть на реальные активы, т.к. чем ближе к окончанию контракта, тем выше шансы. Ну, и могут появиться команды, планирующие перестройку, здесь подобный контракт и может пригодиться. А менять на пустоту в плане перспективы это такое себе
Уэстбрик кому-то нужен?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Кудрявцев
Ответ Большой био
Избавиться от зарплаты Уэстбрика это разве плохо?
Есть шанс, что летом или в дедлайн через год эту зарплату можно будет скинуть на реальные активы, т.к. чем ближе к окончанию контракта, тем выше шансы. Ну, и могут появиться команды, планирующие перестройку, здесь подобный контракт и может пригодиться. А менять на пустоту в плане перспективы это такое себе
+1
0
+1
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Misunderstood
По-хорошему в лиге никто ему не должен выдавать солидный контракт просто из-за какой-то некой солидарности, потому что дядя не в себе
+4
0
+4
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Вадим Дзахоев
А вот с Ирвингом фиг знает как получится. В конце сезона может и не согласится перезаключить контракт. Как по мне, если ЛАЛ отдадут за него свои пики, то забьют последние гвозди в свой гроб
+3
-3
0
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Большой био
Избавиться от зарплаты Уэстбрика это разве плохо?
0
-1
-1
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