Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» не уверены, что готовы продлить контракт с Кайри Ирвингом на 200 млн долларов в конце сезона»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст описал ситуацию с возможным обменом разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга в « ».

«Позиция «Лейкерс», насколько я понимаю, такова: они заинтересованы в обмене на , но не уверены, что готовы продлить контракт с ним на 200 миллионов долларов в конце сезона. После того, как его нынешнее соглашение истечет, они могут не получить ничего.

Не думаю, что «Лейкерс» действительно готовы отдать свои драфт-активы за Кайри Ирвинга, если это краткосрочная аренда. Им придется выбрать: это краткосрочная аренда или они совершают обмен и затем платят ему», – сказал Уиндхорст.

Ирвинг претендует на максимальное продление на четыре года и 198,5 миллиона долларов. Его текущий контракт заканчивается 30 июня. После этого он станет неограниченно свободным агентом.

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