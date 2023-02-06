Роман Соркин продлил контракт с «Маккаби Тель-Авив»

Тель-авивский « » объявил о продлении контракта с израильским центровым (26 лет, 208 см) до конца сезона-2024/25.

По информации СМИ, в соглашение включена опция досрочного расторжения в случае перехода игрока в команду НБА.

Соркин проводит свой лучший в карьере сезон , набирая 7,0 очка, 3,4 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?