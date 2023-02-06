Роман Соркин продлил контракт с «Маккаби Тель-Авив»
Тель-авивский «Маккаби» объявил о продлении контракта с израильским центровым Романом Соркиным (26 лет, 208 см) до конца сезона-2024/25.
По информации СМИ, в соглашение включена опция досрочного расторжения в случае перехода игрока в команду НБА.
Соркин проводит свой лучший в карьере сезон Евролиги, набирая 7,0 очка, 3,4 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.
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