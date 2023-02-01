«Реал» договорился с Лоренцом Брауном о 2-летнем контракте на 2,4 млн евро, начиная с сезона-23/24 (Mate Al Aro)

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Защитник «Маккаби» Лоренцо Браун (32 года, 196 см) этим летом перейдет в «Реал», пишет Mate Al Aro.

Как сообщает испанское издание, стороны договорились о двухлетнем контракте на 2,4 миллиона евро. Соглашение вступит в силу, начиная со следующего сезона.

Ранее проходила информация, что в действующем до 2024 года контракте Брауна с «Маккаби» есть пункт, в соответствии с которым он имеет право бесплатно перейти в клуб испанской лиги ACB следующим летом.

Браун является лидером «Маккаби». В нынешнем сезоне Евролиги он набирает 16,6 очка, 6 передач и 3,2 подбора в среднем за матч. В сентябре защитник помог сборной Испании выиграть Евробаскет-2022.

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