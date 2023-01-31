Евролига. «Фенербахче» против «Олимпиакоса», «Барселона» – «Маккаби» и другие матчи

Сегодня в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Олимпиакос», испанская «Барселона» сыграет с израильским «Маккаби».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 14-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, Жальгирис – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-10, – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Партизан Сербия – 10-11, Црвена Звезда Сербия – 10-11, Виртус Италия – 9-12, Бавария Германия – 9-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»