Евролига. «Фенербахче» против «Олимпиакоса», «Барселона» – «Маккаби» и другие матчи
Сегодня в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Олимпиакос», испанская «Барселона» сыграет с израильским «Маккаби».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 31 января, 21.00, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 31 января, 22.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 31 января, 22.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 31 января, 22.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Virtus Arena»
Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 14-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, Жальгирис – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-10, Валенсия – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Партизан Сербия – 10-11, Црвена Звезда Сербия – 10-11, Виртус Италия – 9-12, Бавария Германия – 9-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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