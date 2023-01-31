Евролига. «Фенербахче» против «Олимпиакоса», «Барселона» – «Маккаби» и другие матчи

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Сегодня в рамках 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет греческий «Олимпиакос», испанская «Барселона» сыграет с израильским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Беко Турция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
31 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Баскония Испания
Дата проведения
31 января, 21.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
31 января, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
31 января, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
31 января, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
31 января, 23.00, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 14-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, Жальгирис – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-10, Валенсия – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-11, Партизан Сербия – 10-11, Црвена Звезда Сербия – 10-11, Виртус Италия – 9-12, Бавария Германия – 9-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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