Евролига. «Барселона» – «Бавария», «Милан» сыграет с «Црвеной Звездой»

В четверг, 2 февраля, в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Испанская «Барселона» примет немецкую «Бавария», итальянский «Милан» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Испанская «Валенсия» встретится с израильским «Маккаби».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 15-7, Реал Испания – 15-7, Барселона Испания – 14-8, Монако Франция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Жальгирис – 12-10, – 12-10, Баскония Испания – 11-10, Маккаби Израиль – 11-11, Партизан Сербия – 11-11, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Црвена Звезда Сербия – 10-12, Виртус Италия – 10-12, Бавария Германия – 9-13, Панатинаикос Греция – 8-14, Виллербан Франция – 8-14, Милан Италия – 7-15, Альба Германия – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.