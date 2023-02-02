Евролига. «Барселона» – «Бавария», «Милан» сыграет с «Црвеной Звездой»

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В четверг, 2 февраля, в рамках 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Испанская «Барселона» примет немецкую «Бавария», итальянский «Милан» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Испанская «Валенсия» встретится с израильским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

Валенсия Испания  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
2 февраля, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
2 февраля, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Бавария Германия
Дата проведения
2 февраля, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 15-7, Реал Испания – 15-7, Барселона Испания – 14-8, Монако Франция – 14-8, Фенербахче Турция – 13-9, Жальгирис – 12-10, Валенсия – 12-10, Баскония Испания – 11-10, Маккаби Израиль – 11-11, Партизан Сербия – 11-11, Анадолу Эфес Турция – 11-11, Црвена Звезда Сербия – 10-12, Виртус Италия – 10-12, Бавария Германия – 9-13, Панатинаикос Греция – 8-14, Виллербан Франция – 8-14, Милан Италия – 7-15, Альба Германия – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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