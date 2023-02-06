Кевин Дюрэнт «не в восторге» от игры Бена Симмонса

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

«Бруклин» обменивает разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», но рассчитывает сохранить конкурентоспособность и удержать в команде звездного Кевина Дюрэнта.

Наличие в составе защитника Бена Симмонса вряд ли станет фактором, который способен повлиять на решение Дюрэнта сохранить лояльность «Нетс».

«Знакомые с мнением Дюрэнта источники сообщают, что форвард вообще не в восторге от Симмонса, который набирает в среднем всего 7,9 очка, 6,6 подбора и 6,0 передачи за игру, выступая на максимальном контракте», – информирует журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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12 комментариев

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udod
говорю ж, меняйте Симмонса, пики есть)
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emptinesspetr
Ой. Ну всё. Сейчас из каждого утюга инсайды про Дюранта попрут.
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frenemy
Ответ al77
Я конечно понимаю, что Харден или бесплатно уходил или хоть что то брать за него... Но можно же было не брать Симонса? По сути Бруклин получил ролевика с зарплатой в 35 мультов...
Так и есть. Причем, насколько помню, Филадельфия просто так не смогла бы его летом подписать как СА. Им нужен был этот обмен и Мори продавил Маркса.
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anastasia Krugova
Ответ Roman Boroveev
А собственно, Дюрант отзывал свое требование обмена? замяли же вроде
А что такое требования обмена ? Это какая то установленная контрактом процессуальная процедура ?

не существует никакого запроса требования обмена ! у игрока нет права и полномочий на это !

это красивое названия ,что бы не говорить что игрок охр..нел в край )))

поэтому отзывать КД нечего)
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AnTikVar
Кайри "в восторге" от трейда в Даллас, Кеша "не в восторге" от игры Симмонса...кавычки решают.
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Мурзин Ринат
Хочет обратно в гсв)
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Roman Boroveev
А собственно, Дюрант отзывал свое требование обмена? замяли же вроде
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Roman Boroveev
Да даже его мама не восторге, думаю.
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al77
Я конечно понимаю, что Харден или бесплатно уходил или хоть что то брать за него...
Но можно же было не брать Симонса?
По сути Бруклин получил ролевика с зарплатой в 35 мультов...
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Райли Карри
Не может быть!
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Nightyork97
Запроси уже обмен, ну заплааааачь. Снова критическая от КД, поддержал Ирвинга, а не Хардена при обмене последнего.
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armageddon123456
Скоро будет - Кевин Дюрант не в восторге от Цая. Кеша скоренько сообразит что начинается веселуха - что уж, сам Динуиди к нему пришел, и Финни-Смит, с ними победит (скорее сам себе ногу сломает и на больничный уйдет, а остальное все по принципу "гори оно огнем")
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