Кевин Дюрэнт «не в восторге» от игры Бена Симмонса
«Бруклин» обменивает разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», но рассчитывает сохранить конкурентоспособность и удержать в команде звездного Кевина Дюрэнта.
Наличие в составе защитника Бена Симмонса вряд ли станет фактором, который способен повлиять на решение Дюрэнта сохранить лояльность «Нетс».
«Знакомые с мнением Дюрэнта источники сообщают, что форвард вообще не в восторге от Симмонса, который набирает в среднем всего 7,9 очка, 6,6 подбора и 6,0 передачи за игру, выступая на максимальном контракте», – информирует журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
не существует никакого запроса требования обмена ! у игрока нет права и полномочий на это !
это красивое названия ,что бы не говорить что игрок охр..нел в край )))
поэтому отзывать КД нечего)
Но можно же было не брать Симонса?
По сути Бруклин получил ролевика с зарплатой в 35 мультов...