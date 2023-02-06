« » обменивает разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас», но рассчитывает сохранить конкурентоспособность и удержать в команде звездного .

Наличие в составе защитника вряд ли станет фактором, который способен повлиять на решение Дюрэнта сохранить лояльность «Нетс».

«Знакомые с мнением Дюрэнта источники сообщают, что форвард вообще не в восторге от Симмонса, который набирает в среднем всего 7,9 очка, 6,6 подбора и 6,0 передачи за игру, выступая на максимальном контракте», – информирует журналист New York Daily News Кристиан Уинфилд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?