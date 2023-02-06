Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах « » после обмена звездного разыгрывающего в «Даллас».

«Решив вопрос с Кайри, «Бруклин» хочет снова взяться за дело. У них есть три выбора на драфте, которые достаются клубу в этом обмене. У них есть выбор в первом раунде «Филадельфии». Они будут агрессивны в попытках задействовать имеющиеся пики перед дедлайном с целью собрать как можно более сильный состав вокруг .

Организация хочет, чтобы Дюрэнт оставался преданным клубу и принял случившиеся изменения в составе», – рассказал Воджнаровски.

«Нетс» получат взамен Ирвинга разыгрывающего , форварда , незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?