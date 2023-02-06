«Бруклин» хочет строить команду вокруг Кевина Дюрэнта и усилить состав перед дедлайном
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах «Бруклина» после обмена звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».
«Решив вопрос с Кайри, «Бруклин» хочет снова взяться за дело. У них есть три выбора на драфте, которые достаются клубу в этом обмене. У них есть выбор в первом раунде «Филадельфии». Они будут агрессивны в попытках задействовать имеющиеся пики перед дедлайном с целью собрать как можно более сильный состав вокруг Кевина Дюрэнта.
Организация хочет, чтобы Дюрэнт оставался преданным клубу и принял случившиеся изменения в составе», – рассказал Воджнаровски.
«Нетс» получат взамен Ирвинга разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Дюрент будет доволен
У других молодые их не отдадут
Вместе с полученным за Кайри вполне себе 3 пика, пусть и два из них довольно далекие по времени.
Тоесть они все это время строили не вокруг Дюранта?
Спортивного идиотизма больше не видал