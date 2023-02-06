«Бруклин» хочет строить команду вокруг Кевина Дюрэнта и усилить состав перед дедлайном

Теги Даллас Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Спенсер Динуидди Эдриан Воджнаровски Дориан Финни-Смит Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о планах «Бруклина» после обмена звездного разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Решив вопрос с Кайри, «Бруклин» хочет снова взяться за дело. У них есть три выбора на драфте, которые достаются клубу в этом обмене. У них есть выбор в первом раунде «Филадельфии». Они будут агрессивны в попытках задействовать имеющиеся пики перед дедлайном с целью собрать как можно более сильный состав вокруг Кевина Дюрэнта.

Организация хочет, чтобы Дюрэнт оставался преданным клубу и принял случившиеся изменения в составе», – рассказал Воджнаровски.

«Нетс» получат взамен Ирвинга разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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12 комментариев

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Swhat
Ответ armageddon123456
Ох чуечка есть что Дюра тоже скоро обмен затребует, не сейчас так летом точно. Цай бомбанет
До дедлайна обменом не много осталось. Думаю Сиакима будут брать.
Дюрент будет доволен
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Swhat
Торонто раздербанят. Большо опытных игроков нет в командах которые в плейофф не идут.
У других молодые их не отдадут
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Fungus_Amongus
Ответ Иван Попцов
Они имеют в виду ещё и пики от сделки с Харденом, там было два пика - 2022 с правом обмена на пик 2023 года и топ-8 защищенный 2027 года. Вместе с полученным за Кайри вполне себе 3 пика, пусть и два из них довольно далекие по времени.
“Решив вопрос с Кайри, «Бруклин» хочет снова взяться за дело. У них есть три выбора на драфте, которые достаются клубу в этом обмене.“
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Daishi
Ответ 113k
"«Бруклин» хочет строить команду вокруг Кевина Дюрэнта и усилить состав перед дедлайном" Тоесть они все это время строили не вокруг Дюранта? Спортивного идиотизма больше не видал
Выглядит, как упреждение, чтобы Кеша, находящийся на вынужденных каникулах, не начал открывать свой рот и заниматься излюбленным баламутством, ни офису, ни команде это сейчас не нужно.))
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Иван Попцов
Ответ Fungus_Amongus
Три выбора на драфте из которых 2 во втором раунде. Офигеть какое богатство.
Они имеют в виду ещё и пики от сделки с Харденом, там было два пика - 2022 с правом обмена на пик 2023 года и топ-8 защищенный 2027 года.
Вместе с полученным за Кайри вполне себе 3 пика, пусть и два из них довольно далекие по времени.
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vodnik.arh
Отличная команда в Бруклине, на мой взгляд. Сплав опыта и молодости, подпитаный хорошими защитными игроками, так ещё и пики на руках
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armageddon123456
Ох чуечка есть что Дюра тоже скоро обмен затребует, не сейчас так летом точно. Цай бомбанет
+2
-3
-1
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113k
"«Бруклин» хочет строить команду вокруг Кевина Дюрэнта и усилить состав перед дедлайном"

Тоесть они все это время строили не вокруг Дюранта?
Спортивного идиотизма больше не видал
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-1
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mister_kepka
Ответ Gornostaev
Для самого Дюранта эти пики 27 и 29 годов как обещания воздаяния после смерти :)...
Очевидно Бруклин намекает, что хочет эти пики в обмен пустить прямо сейчас.
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Fungus_Amongus
Три выбора на драфте из которых 2 во втором раунде. Офигеть какое богатство.
+1
-2
-1
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Forza
Шутки-шутками, а если вдруг Кемерон Томас сейчас расцветет и станет полноценной второй опцией, то у Бруклина отличная команда неожиданно появится.
+3
-1
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Gornostaev
Для самого Дюранта эти пики 27 и 29 годов как обещания воздаяния после смерти :)...
+15
-3
+12
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