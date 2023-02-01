Бен Симмонс продолжает испытывать проблемы с коленом

Теги травмы Бостон Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Ти Джей Уоррен Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс пропустит матч против «Бостона» в среду из-за проблем с левым коленом.

Это третья встреча подряд, в которой Симмонс не сможет выйти на площадку. 26-летний баскетболист пропустил 13 матчей в нынешнем сезоне из-за различных повреждений.

Также против «Селтикс» Не сыграют Кевин Дюрэнт, который продолжает восстанавливаться после травмы колена, и Ти Джей Уоррен (голень).

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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1 комментарий

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Bogdan Minakov
У Бруклина появились шансы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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