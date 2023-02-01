Бен Симмонс продолжает испытывать проблемы с коленом

Разыгрывающий « » пропустит матч против « » в среду из-за проблем с левым коленом.

Это третья встреча подряд, в которой Симмонс не сможет выйти на площадку. 26-летний баскетболист пропустил 13 матчей в нынешнем сезоне из-за различных повреждений.

Также против «Селтикс» Не сыграют , который продолжает восстанавливаться после травмы колена, и (голень).

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит