Кэм Томас набрал рекордные в карьере 44 очка в победном матче с «Вашингтоном»

Теги Бруклин НБА Вашингтон видео Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Кэмерон Томас Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кэмерон Томас обновил личный рекорд результативности в матче с «Вашингтоном» (125:123).

Томас набрал 44 очка со скамейки за 29 минут, реализовав 16 из 23 с игры.

В активе Томаса также 6 подборов и 5 передач при 4 потерях.

Кэм набрал 40+ очков со скамейки в возрасте 21 года 114 дней. Это третий результат в истории НБА.

Проводивший встречу без Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и Бена Симмонса «Бруклин» отыгрался с «-23».

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3 комментария

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totocash
Раз в год и палка стреляет. Молодец Кэм
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Денис Храпунов
Кэм видимо хотел сказать, мол меняйте уже Кайри. У вас есть я.
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nikitosdaipoltos
Красавчик!
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+1
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