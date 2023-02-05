Разыгрывающий «Бруклина» обновил личный рекорд результативности в матче с « » (125:123).

Томас набрал 44 очка со скамейки за 29 минут, реализовав 16 из 23 с игры.

В активе Томаса также 6 подборов и 5 передач при 4 потерях.

Кэм набрал 40+ очков со скамейки в возрасте 21 года 114 дней. Это третий результат в истории .

Проводивший встречу без , и Бена Симмонса «Бруклин» отыгрался с «-23».

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