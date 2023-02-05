Кэм Томас набрал рекордные в карьере 44 очка в победном матче с «Вашингтоном»
Разыгрывающий «Бруклина» Кэмерон Томас обновил личный рекорд результативности в матче с «Вашингтоном» (125:123).
Томас набрал 44 очка со скамейки за 29 минут, реализовав 16 из 23 с игры.
В активе Томаса также 6 подборов и 5 передач при 4 потерях.
Кэм набрал 40+ очков со скамейки в возрасте 21 года 114 дней. Это третий результат в истории НБА.
Проводивший встречу без Кевина Дюрэнта, Кайри Ирвинга и Бена Симмонса «Бруклин» отыгрался с «-23».
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