Кевин Дюрэнт: «Нас принимают как должное. Мы должны прыгнуть сквозь горящий обруч, чтобы произвести впечатление»

Звездный форвард « » пожаловался на недостаток внимания к его команде.

«Я понял, что наш состав не считают чемпионским, но когда мы побеждаем, приходится обращать на это внимание.

Когда Кайри Ирвинг и не играли, мы обыгрывали команды почти на 40 очков. Была бы это любая другая команда, говорили бы: «Подождите, что они творят?»

Нас принимают как должное, особенно меня и Кайри. Мы должны прыгнуть сквозь горящий обруч, чтобы произвести впечатление», – сказал Дюрэнт.

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