Кевин Дюрэнт: «Нас принимают как должное. Мы должны прыгнуть сквозь горящий обруч, чтобы произвести впечатление»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт пожаловался на недостаток внимания к его команде.

«Я понял, что наш состав не считают чемпионским, но когда мы побеждаем, приходится обращать на это внимание.

Когда Кайри Ирвинг и Бен Симмонс не играли, мы обыгрывали команды почти на 40 очков. Была бы это любая другая команда, говорили бы: «Подождите, что они творят?»

Нас принимают как должное, особенно меня и Кайри. Мы должны прыгнуть сквозь горящий обруч, чтобы произвести впечатление», – сказал Дюрэнт.

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2 комментария

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Лакедемон
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Кевин, после твоего перехода в ГСВ, твои победы воспринимают как должное и это нормально
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Tim Timson
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Да тут только на спортсе вы в с запасом первые)) без обруча)
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