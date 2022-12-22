Кевин Дюрэнт: «Нас принимают как должное. Мы должны прыгнуть сквозь горящий обруч, чтобы произвести впечатление»
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт пожаловался на недостаток внимания к его команде.
«Я понял, что наш состав не считают чемпионским, но когда мы побеждаем, приходится обращать на это внимание.
Когда Кайри Ирвинг и Бен Симмонс не играли, мы обыгрывали команды почти на 40 очков. Была бы это любая другая команда, говорили бы: «Подождите, что они творят?»
Нас принимают как должное, особенно меня и Кайри. Мы должны прыгнуть сквозь горящий обруч, чтобы произвести впечатление», – сказал Дюрэнт.
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