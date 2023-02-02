Винс Картер: «Бруклин» способен побороться за чемпионство в этом сезоне»

Бывшая звезда НБА Винс Картер считает, что « » способен побороться за чемпионский титул в этом сезоне

«Я думаю, что эта команда может добиться успеха. У них очень талантливый состав, и они набрали обороты, когда были здоровы.

Вопрос не в , а в Бене Симмонсе, который является решающим фактором. Какого они получат? Получат ли они агрессивного Бена Симмонса, который будет проходить под кольцо, оказывать давление на защиту, заставлять защищаться против себя, атаковать кольцо, а потом скидывать на партнеров?

Они способны добиться успеха. Они набирали обороты, пока не выбыл Дюрэнт. Машина была хорошо смазана», – сказал Картер.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить