Винс Картер: «Бруклин» способен побороться за чемпионство в этом сезоне»

Теги Бруклин Винс Картер НБА Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

Бывшая звезда НБА Винс Картер считает, что «Бруклин» способен побороться за чемпионский титул в этом сезоне

«Я думаю, что эта команда может добиться успеха. У них очень талантливый состав, и они набрали обороты, когда были здоровы.

Вопрос не в Кевине Дюрэнте, а в Бене Симмонсе, который является решающим фактором. Какого Бена Симмонса они получат? Получат ли они агрессивного Бена Симмонса, который будет проходить под кольцо, оказывать давление на защиту, заставлять защищаться против себя, атаковать кольцо, а потом скидывать на партнеров?

Они способны добиться успеха. Они набирали обороты, пока не выбыл Дюрэнт. Машина была хорошо смазана», – сказал Картер.

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

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2 комментария

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Xell
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Cosstigan
Даже при всех здоровых и вытекающих, нужен еще подвижный большой с мясом желательно, а то на подборах в решающих минутах слабо смотрится Нетс
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