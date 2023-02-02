Винс Картер: «Бруклин» способен побороться за чемпионство в этом сезоне»
Бывшая звезда НБА Винс Картер считает, что «Бруклин» способен побороться за чемпионский титул в этом сезоне
«Я думаю, что эта команда может добиться успеха. У них очень талантливый состав, и они набрали обороты, когда были здоровы.
Вопрос не в Кевине Дюрэнте, а в Бене Симмонсе, который является решающим фактором. Какого Бена Симмонса они получат? Получат ли они агрессивного Бена Симмонса, который будет проходить под кольцо, оказывать давление на защиту, заставлять защищаться против себя, атаковать кольцо, а потом скидывать на партнеров?
Они способны добиться успеха. Они набирали обороты, пока не выбыл Дюрэнт. Машина была хорошо смазана», – сказал Картер.
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