Крис Хэйнс: «Нетс» посчитали предложение «Далласа» самым оптимальным»

Теги Даллас Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Инсайдер Крис Хэйнс рассказал, почему «Бруклин» принял решение обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Нетс» получили предложения от «Лейкерс», «Клипперс» и «Финикса».

«Если подводить итог, то «Нетс» посчитали предложение «Далласа» самым оптимальным. Для них было важным сохранить команду конкурентоспособной перед грядущим возвращением Кевина Дюрэнта в ближайшие пару недель», – заявил Хэйнс.

Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

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1 комментарий

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armageddon123456
Цай в принципе может начинать помогать Дюранту чемодан собирать, летом свалит. Не будет он один непонятную компашку тянуть
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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