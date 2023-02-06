Крис Хэйнс: «Нетс» посчитали предложение «Далласа» самым оптимальным»
Инсайдер Крис Хэйнс рассказал, почему «Бруклин» принял решение обменять разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас».
«Нетс» получили предложения от «Лейкерс», «Клипперс» и «Финикса».
«Если подводить итог, то «Нетс» посчитали предложение «Далласа» самым оптимальным. Для них было важным сохранить команду конкурентоспособной перед грядущим возвращением Кевина Дюрэнта в ближайшие пару недель», – заявил Хэйнс.
Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
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