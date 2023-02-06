Крис Хэйнс: «Нетс» посчитали предложение «Далласа» самым оптимальным»

Инсайдер Крис Хэйнс рассказал, почему « » принял решение обменять разыгрывающего в «Даллас».

«Нетс» получили предложения от «Лейкерс», «Клипперс» и «Финикса».

«Если подводить итог, то «Нетс» посчитали предложение « » самым оптимальным. Для них было важным сохранить команду конкурентоспособной перед грядущим возвращением в ближайшие пару недель», – заявил Хэйнс.

Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?