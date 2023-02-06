«Нетс» просили у «Лейкерс» за Ирвинга двух молодых игроков, два пика 1-го раунда и обмен пиками помимо Уэстбрука
«Бруклин» обсуждал с «Лейкерс» возможный обмен разыгрывающего Кайри Ирвинга.
По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарания, «Нетс» хотели получить солидную компенсацию за 30-летнего баскетболиста с истекающим контрактом.
«Бруклин» запросил разыгрывающего Расселла Уэстбрука, двух молодых форвардов Остина Ривза и Макса Кристи, два выбора в 1-м раунде драфта и возможность обмена пиками в будущем.
Подобные запросы можно связать с тем, что владелец «Нетс» Джо Цай не хотел отправлять Ирвинга в «Лейкерс», которые считались предпочтительным вариантом для восьмикратного участника Матча звезд.
Бруклинский клуб отправит Кайри в «Даллас», в качестве компенсации от техасцев он получит разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
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