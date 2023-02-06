«Нетс» просили у «Лейкерс» за Ирвинга двух молодых игроков, два пика 1-го раунда и обмен пиками помимо Уэстбрука

Теги Даллас Лейкерс Бруклин НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Джозеф Цай Остин Ривз Макс Кристи Баскетбол

«Бруклин» обсуждал с «Лейкерс» возможный обмен разыгрывающего Кайри Ирвинга.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарания, «Нетс» хотели получить солидную компенсацию за 30-летнего баскетболиста с истекающим контрактом.

«Бруклин» запросил разыгрывающего Расселла Уэстбрука, двух молодых форвардов Остина Ривза и Макса Кристи, два выбора в 1-м раунде драфта и возможность обмена пиками в будущем.

Подобные запросы можно связать с тем, что владелец «Нетс» Джо Цай не хотел отправлять Ирвинга в «Лейкерс», которые считались предпочтительным вариантом для восьмикратного участника Матча звезд.

Бруклинский клуб отправит Кайри в «Даллас», в качестве компенсации от техасцев он получит разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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17 комментариев

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Телохранитель Джеймса Уорти
Надо было сразу Дэвиса с пиками требовать, чё уж там
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Swhat
Лал снова профукал все. Леброн в ярости
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mqh9pzrxgf
Ответ Stivi M.D.
А два пика (даже не один) в 1 раунде это так, ерунда для тебя, надо думать.
Ну так ты пишешь получили меньше, по чему мнению? По твоему? Я понимаю все болела лал уже хлопали в ладоши думая Ирвинг пойдет только к Леброну, и его отдадут за мешок картошки, но в итоге как все вышло) я помню как тут язвил один из фанов лал, когда я писал что лак могут дать лучший пакет. Мол никто не рискнет, ведь он летом свалит и тд, и тп. далее по поводу пиков, так ты пишешь что они требовали с лал больше чем получили от далласа, так от Далласа они получили 2 хороших игроков на норм контрактах, а не кирпич, и двух резервистов, один из которых летом хочет жирный контракт, который ему не дал бы Бруклин. Получается на выходе от ирвинга осталось только 2 пика. Я думаю летом Бруклин спокойно может получить за динвиди и фини смита по пику 1 раунда, просто как нечего делать. Плюс если добавить еще 1 пик 1 раунда и 2 пика 2 раунда уже больше чем требовали с лал. Короче говоря Бруклин принял лучшее предложение я считаю. Даже лак не дали таких хороших игроков. Кеннард по сути ролевик и 15 явно не стоил, ему переплатили. У Мэна был хороший контракт.
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Евгений Денисов
да уж, Пелёнку хотели раздеть по полной. хорошо, что не выгорело, иначе бы закопали клуб до начала 30-х, без пиков, со стареющими звездами.
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mqh9pzrxgf
Ответ Stivi M.D.
Да его бы и так не было в команде. А даже если бы остался - это он в Лейкерс кирпич. Как бы он проявил себя в другой команде - неясно
Он в команде с мешками типа вашика где он первая звезда и всю дорогу с мячом неплох, в команде где есть другая звезда и альфач он становится ужасен, так было в Хьюстоне, также и в лал
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Stivi M.D.
Ответ mqh9pzrxgf
Почему меньше? С далласа получили 3 пика, фини смита и динвиди, Уэстбрук это обуза нынче, Кристи мешок который в ротацию даже не пройдет, один ривз неплох, и то непонятно как поведет себя в новой команде, да и контракт он хочет себе жирный летом, на который не играет явно,а динвиди и фини смит будут играть по 25-30 мин. Динвиди уже играл в команде очень неплохо, имеет контракт еще на один год помимо этого, около 19 млн, фини Смит вообще еще на 3 года и 14 млн в среднем
А два пика (даже не один) в 1 раунде это так, ерунда для тебя, надо думать.
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Stivi M.D.
Ответ havoc3
В сделке с ЛАЛ был один многодесятимиллионный кирпич за пазухой.
Да его бы и так не было в команде. А даже если бы остался - это он в Лейкерс кирпич. Как бы он проявил себя в другой команде - неясно
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mqh9pzrxgf
Ответ Stivi M.D.
И это все равно меньше, чем требовали с ЛАЛ, причем гораздо меньше
Почему меньше? С далласа получили 3 пика, фини смита и динвиди, Уэстбрук это обуза нынче, Кристи мешок который в ротацию даже не пройдет, один ривз неплох, и то непонятно как поведет себя в новой команде, да и контракт он хочет себе жирный летом, на который не играет явно,а динвиди и фини смит будут играть по 25-30 мин. Динвиди уже играл в команде очень неплохо, имеет контракт еще на один год помимо этого, около 19 млн, фини Смит вообще еще на 3 года и 14 млн в среднем
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havoc3
Ответ Stivi M.D.
И это все равно меньше, чем требовали с ЛАЛ, причем гораздо меньше
В сделке с ЛАЛ был один многодесятимиллионный кирпич за пазухой.
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Stivi M.D.
Ответ mqh9pzrxgf
Ну фини-Смита на отличном контракте получили, пики тоже получили, моррис такая себе потеря, уровень его нынче слабый
И это все равно меньше, чем требовали с ЛАЛ, причем гораздо меньше
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mqh9pzrxgf
Ответ Никита Романов
По идее это ещё неплохое предложение, учитывая ситуацию ЛАЛ. Сбагрили бы контракт Уэстбрука, получили Ирвинга. Да, с зарплатами, активами, Ривзом было бы грустно... но хоть что-то)
Ривзу придется летом насыпать, иначе как карузо уйдет)
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mqh9pzrxgf
Ответ Stivi M.D.
Так он с Далласа куда меньше получил, чем требовал с ЛАЛ, еще и с Моррисом расстался, ничего адекатного за несколько месяцев контракта здесь нет. Ну понятно, что это уже дело принципа было
Ну фини-Смита на отличном контракте получили, пики тоже получили, моррис такая себе потеря, уровень его нынче слабый
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Stivi M.D.
Ответ Вадим Ермаков
Вполне адекватное требование так то. Махнуть чисто Рассела с пиками на кайри слишком жирно для лал. Кристи все равно ни о чем. Ривз да, сразу в ротацию.
Так он с Далласа куда меньше получил, чем требовал с ЛАЛ, еще и с Моррисом расстался, ничего адекатного за несколько месяцев контракта здесь нет. Ну понятно, что это уже дело принципа было
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-10
-8
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Никита Романов
По идее это ещё неплохое предложение, учитывая ситуацию ЛАЛ. Сбагрили бы контракт Уэстбрука, получили Ирвинга. Да, с зарплатами, активами, Ривзом было бы грустно... но хоть что-то)
+2
-1
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Вадим Ермаков
Вполне адекватное требование так то. Махнуть чисто Рассела с пиками на кайри слишком жирно для лал. Кристи все равно ни о чем. Ривз да, сразу в ротацию.
+5
-2
+3
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LBJ236
Хотели содрать по максимуму, за Кайри
+1
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Gulom Azizkhujaev
Все из-за сбитого китайского воздушного шара
+14
-1
+13
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