«Бруклин» обсуждал с «Лейкерс» возможный обмен разыгрывающего .

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарания, «Нетс» хотели получить солидную компенсацию за 30-летнего баскетболиста с истекающим контрактом.

«Бруклин» запросил разыгрывающего , двух молодых форвардов и Макса Кристи, два выбора в 1-м раунде драфта и возможность обмена пиками в будущем.

Подобные запросы можно связать с тем, что владелец «Нетс» Джо Цай не хотел отправлять Ирвинга в « », которые считались предпочтительным вариантом для восьмикратного участника Матча звезд.

Бруклинский клуб отправит Кайри в « », в качестве компенсации от техасцев он получит разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?