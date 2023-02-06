« » был заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего «Бруклина» .

По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Санз» предлагали разыгрывающего , форварда и неуказанные драфт активы.

«Нетс» решили обменять Кайри в «Мэверикс». Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина»: так куда же его занесет нелегкая?