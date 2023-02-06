«Финикс» предлагал «Бруклину» Криса Пола в числе активов в возможном обмене с участием Кайри Ирвинга
«Финикс» был заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Санз» предлагали разыгрывающего Криса Пола, форварда Джея Краудера и неуказанные драфт активы.
«Нетс» решили обменять Кайри в «Мэверикс». Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).
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