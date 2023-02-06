«Финикс» предлагал «Бруклину» Криса Пола в числе активов в возможном обмене с участием Кайри Ирвинга

Теги возможные переходы Даллас Бруклин Крис Пол Финикс НБА Кайри Ирвинг Джей Краудер Баскетбол

«Финикс» был заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Санз» предлагали разыгрывающего Криса Пола, форварда Джея Краудера и неуказанные драфт активы.

«Нетс» решили обменять Кайри в «Мэверикс». Бруклинский клуб получит от техасцев разыгрывающего Спенсера Динуидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

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3 комментария

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ВинниПох
Эх, не собрались Пол, Гриффин и Деревяндре в Нетс )
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babooka23
Не Травмат, на минималке
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maryat
Ну а чё, молодой и перспективный актив
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