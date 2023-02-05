«Клипперс» сделали «Нетс» серьезное предложение по Кайри Ирвингу

Теги возможные переходы Тайрон Лю Клипперс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Клипперс» сделали «Бруклину» серьезное предложение по разыгрывающему Кайри Ирвингу, сообщает The Athletic.

По словам источников, главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю готов воссоединиться со своим бывшим игроком. Ирвинг выступал под руководством Лю за «Кливленд» и выиграл чемпионат в 2016 году.

Джон Уолл, Реджи Джексон, Роберт Ковингтон и Люк Кеннард считаются основными кандидатами на обмен.

Ранее Ирвинг попросил руководство «Нетс» об обмене, но не выдвинул список команд, в которых он не против продолжить карьеру. Известно, что «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс» входят в число команд, которые контактировали с «Нетс» после пятничного запроса Ирвинга на обмен.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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12 комментариев

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Stivi M.D.
Клипперс не будут предлагать Джорджа, зная что соседи будут впаривать им Вестбрука, поэтому видимо это такоц собрат-мешок Рассела, а именно Уолл
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ xamer 9
Да вы то откуда знаете, кого предлагали, кого нет. Это просто ваша фантазия, либо подавайте ее в формате «Я думаю, что…» или просто давайте дождёмся официальных источников.
Вчера говорили после игры Лейкерс .

А здесь зачем то постят информацию с Atletics который платный
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xamer 9
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Они Уолла точно не предлагали . Кеннард и Реджи Джексон который даже Миллса не заменит ,и вроде ещё Ковингтон за Кайри и Морриса
Да вы то откуда знаете, кого предлагали, кого нет. Это просто ваша фантазия, либо подавайте ее в формате «Я думаю, что…» или просто давайте дождёмся официальных источников.
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mephist13
Пауэлл, пик первого раунда, иииии....?

Невидно никаких иииии, которые могли бы заинтересовать Нетс, если сами найдут обмен условного Кеннарда/Морриса на пик первого в третьей команде, могут возвращаться с предложением.
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kaissa
А что у них с пиками?
Игроков то особо нечего предложить...
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Денис Храпунов
Ответ MTZ_2022
Что, Пола Джорджа предлагают?
Для Бруклина это была бы победа.
+6
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+6
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Алексей Водонос
Реджи Джексон + Джон Уолл. Невероятно серьёзное предложение! Правда лишь для одной из команд...
Они Уолла точно не предлагали .
Кеннард и Реджи Джексон который даже Миллса не заменит ,и вроде ещё Ковингтон за Кайри и Морриса
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Oleg Donetskiy
Уолл по любому
+1
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+1
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Алексей Водонос
Реджи Джексон + Джон Уолл. Невероятно серьёзное предложение! Правда лишь для одной из команд...
+7
0
+7
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babooka23
Жоржик плюс стена?
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MTZ_2022
Что, Пола Джорджа предлагают?
+3
0
+3
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Can
Гоу затусим в Майами!
+1
0
+1
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