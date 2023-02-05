«Клипперс» сделали «Нетс» серьезное предложение по Кайри Ирвингу

«Клипперс» сделали « » серьезное предложение по разыгрывающему , сообщает The Athletic.

По словам источников, главный тренер « » готов воссоединиться со своим бывшим игроком. Ирвинг выступал под руководством Лю за «Кливленд» и выиграл чемпионат в 2016 году.

Джон Уолл, Реджи Джексон, Роберт Ковингтон и Люк Кеннард считаются основными кандидатами на обмен.

Ранее Ирвинг попросил руководство «Нетс» об обмене, но не выдвинул список команд, в которых он не против продолжить карьеру. Известно, что «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс» входят в число команд, которые контактировали с «Нетс» после пятничного запроса Ирвинга на обмен.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?