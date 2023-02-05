«Клипперс» сделали «Нетс» серьезное предложение по Кайри Ирвингу
«Клипперс» сделали «Бруклину» серьезное предложение по разыгрывающему Кайри Ирвингу, сообщает The Athletic.
По словам источников, главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю готов воссоединиться со своим бывшим игроком. Ирвинг выступал под руководством Лю за «Кливленд» и выиграл чемпионат в 2016 году.
Джон Уолл, Реджи Джексон, Роберт Ковингтон и Люк Кеннард считаются основными кандидатами на обмен.
Ранее Ирвинг попросил руководство «Нетс» об обмене, но не выдвинул список команд, в которых он не против продолжить карьеру. Известно, что «Лейкерс», «Даллас» и «Финикс» входят в число команд, которые контактировали с «Нетс» после пятничного запроса Ирвинга на обмен.
Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?
А здесь зачем то постят информацию с Atletics который платный
Невидно никаких иииии, которые могли бы заинтересовать Нетс, если сами найдут обмен условного Кеннарда/Морриса на пик первого в третьей команде, могут возвращаться с предложением.
Игроков то особо нечего предложить...
Кеннард и Реджи Джексон который даже Миллса не заменит ,и вроде ещё Ковингтон за Кайри и Морриса