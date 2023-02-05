«Бруклин» обменяет Кайри Ирвинга в «Даллас»

Теги переходы Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг (30 лет, 188 см) перейдет из «Бруклина» в «Даллас», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Нетс» получат взамен разыгрывающего Спенсера Динуидди (29 лет, 196 см), форварда Дориана Финни-Смита (29 лет, 201 см), незащищенный пик 1-го раунда драфта-2029 и два пика 2-го раунда (2027 и 2029).

«Мэверикс» также получат от «Нетс» форварда Маркиффа Морриса.

Два дня назад Ирвинг запросил у руководства клуба обмен до дедлайна 9 февраля. «Нетс» были проинформированы о том, что игрок намерен покинуть команду летом на правах свободного агента.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

«Бруклин» занимает 4-е место в Восточной конференции с результатом 32-20.

Динуидди, ранее уже выступавший за «Нетс» с 2016 по 2021 год, в нынешнем сезоне набирал за «Мэверикс» 17,7 очка, 5,2 передачи и 3,1 подбора в среднем за игру. Показатели Финни-Смита в текущем сезоне – 9,1 очка, 4,7 подбора, 1,5 передачи и 1,0 перехвата.

Генеральный менеджер «Далласа» бывший исполнительный директор Nike Нико Харрисон и главный тренер команды Джейсон Кидд имеют давние отношения с Ирвингом.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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133 комментария

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AllInMePls
2 угрозы хай лвла, которые могут играть даже против сдвоенных. Добавить к ним 3х гоберов и вполне норм будет.
Но дончичу теперь явно придется поменьше быть с мячом
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Adams
Ответ Cheers
Это, конечно, происходит с одобрения Дончича. Парень решил попробовать, у него это в первый раз) Будем, как говорится, посмотреть.
Решил закалить чемпионский характер поиграв с Кайри
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raam
Ответ Zybazy
Летом переподпишут мне кажется
Даже при переподписании выглядит, как отчаяние
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Antosha-grisha
Ответ Cristals _
Даллас потерял остатки глубины, раздевалку, а через какое-то время потеряет и Дончича
Там и так глубины не было)) Бертранс/Буллок в старт пойдет похоже , это будет тупо команда алл ин в атаку ,при том только стартом , дырень в защите будет адовая.
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Roman Boroveev
Вот это хрестоматийный пример обмена доллара на двух пятидесятицентовиков.
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kaissa
Как минимум неожиданно.
И явно такое не могли провернуть без согласия Дончича.
Что неожиданно вдвойне.)))
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Adams
Представляю себе лицо Дончича когда этот чудик зайдёт в раздевалку с шалфеем
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Серебристый
мда
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EchteLiebe
Ответ anastasia Krugova
Бро, И Даллас, и Бруклин не претендуют н на что ...максимум этих команд 2 раунд! Бруклин избавился от токсичного чела ,и получил Дориана Финни-Смита + какие то пики ))) а что будет делать Даллас летом если ирвинг уйдет из команды ?
Да им все равно платежку нужно расчищать от неадекватных контрактов Бертанса и Хардуэя
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dev0
Вообще не представляю, что будет с обеими командами, но желаю удачи ДФС в новом коллективе.
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emptinesspetr
Ответ maryat
А сейчас они типо сильно больше получили
Да.
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Данк попавший в дужку
А давайте и Дюранта в Даллас к другу)
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Pavel Harriss
весело. будем смотреть
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maryat
Ответ emptinesspetr
А на кой Нетс ваш Ривз и пики второго раунда сдались?
А сейчас они типо сильно больше получили
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Иван Андриенко
Вот это поворот
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Данк попавший в дужку
Маркиф Моррис еще в Даллас полетел) Сдается мне обменяют его и Буллока на Реддиша, если смогут…
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GOD DAMNED
Это будет очень весело и угарно, но Луку при этом жалко.))
+1
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Cheers
Это, конечно, происходит с одобрения Дончича. Парень решил попробовать, у него это в первый раз) Будем, как говорится, посмотреть.
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Ceasus
какой трэш, кьюбан ты че наделал то, думаешь это у тебя просил лука?
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-1
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Stivi M.D.
А ведь писали, что у Далласа сомнения большие по поводу совместимости Луки и Шалфея. И еще отдали так много
0
-1
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C4clutch
А смысл, он с ними не переподпишется 100%
+1
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Anton Korotkov
Я даже не знаю кто больше дурак в этой ситуации 🤣
Не хотел играть за евреев будешь играть за белых республиканцев .
Хотя Далласу нечего терять ,а вот Бруклин продешевил
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anastasia Krugova
Ответ Mortimer1
Рад за Даллас! прощай Бруклин!))))
Бро, И Даллас, и Бруклин не претендуют н на что ...максимум этих команд 2 раунд!

Бруклин избавился от токсичного чела ,и получил Дориана Финни-Смита + какие то пики )))

а что будет делать Даллас летом если ирвинг уйдет из команды ?
+1
0
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PredatorMax
Эээ, в баскетбол же вроде все еще одним мячом играют.
0
-2
-2
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BuTaJIbKa
прощайте, надежды Луки
+1
0
+1
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