«Джордан, Робертсон, Чемберлен...» Чарльз Баркли назвал десятку лучших игроков в истории НБА

Теги Майкл Джордан Уилт Чемберлен Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил Тим Данкан НБА Чарльз Баркли Джерри Уэст Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Хаким Оладжувон Элджин Бэйлор Стефен Карри Оскар Робертсон Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в подкасте «All the Smoke» представил свою десятку лучших игроков в истории лиги.

Топ-10 игроков всех времен по версии Чарльза Баркли:

1. Майкл Джордан

2. Оскар Робертсон

3. Уилт Чемберлен

4. Карим Абдул-Джаббар

5. Билл Расселл

6. Кобе Брайант

7. Леброн Джеймс

8. Тим Данкан

9. Хаким Оладжувон

10. Джерри Уэст

Баркли отметил, что сразу за вышеупомянутыми легендами идут Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Элджин Бэйлор и Шакил О’Нил.

Также Баркли заявил, что будет готов включить в десятку разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, если тот выиграет еще один чемпионский титул.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

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19 комментариев

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Джинобля
Ответ Xell
1Майкл, 2Леброн, 3Коби. Остальные в любом порядке.
Коби на первое нужно! Он же трагически погиб
0
-1
-1
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...Quo Vadis...
Ответ Джинобля
Ерунде? По делу можешь что-нибудь ляпнуть или только балаболить готов.
Одни и те же. В натуре грязнули.)
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
1Майкл, 2Леброн, 3Коби. Остальные в любом порядке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Джинобля
Ерунде? По делу можешь что-нибудь ляпнуть или только балаболить готов.
Ляпнуть не могу.

Могу сказать.
_

Но ты не тупи.

Ответь на вопрос, поясни свои ляпы.)
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...Quo Vadis...
Ответ ...Quo Vadis...
Ну, повторюсь. На..., "минусятор" (Это мягко говоря). Ты что то ещё можешь?
Нет, это не оскорбление.

Оскорбляет он себя сам.
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...Quo Vadis...
Ответ Stivi M.D.
Комментарий удален модератором
Ну, повторюсь.

На..., "минусятор" (Это мягко говоря).

Ты что то ещё можешь?
0
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Джинобля
Ответ ...Quo Vadis...
А чем Брайант хуже? Того же Леброна. Впрочем, по написанной тобой дальше ерунде, понимаю, что ожидать компетентного и объективного ответа нечего..
Ерунде? По делу можешь что-нибудь ляпнуть или только балаболить готов.
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N-6 AlexanderX
Комментарий удален
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...Quo Vadis...
Ответ Джинобля
Говно список. Как Брайант может быть выше Бёрда и Леброна, уму непостижимо! Трагическая смерть, это грустно, но к игре не должна иметь отношения. Бёрд, вообще, слишком низко. Но это понятно, Блэк лив меттерс. Уже десятилетие всякие еспн и прочий шлак занижают наследие Легенды Ларри. Уже все считают само собой разумеющимся, что он хуже Мэджика, который играл только в полбаскетбола(то есть в нападении лишь). Через лет 20, чувствую, новое поколение будет считать его улучшенным Корвером небось. И полагать, что 3 МВП подряд ему дали только за цвет кожи в эпоху ущемления чёрных звезд...
А чем Брайант хуже?

Того же Леброна.

Впрочем, по написанной тобой дальше ерунде, понимаю, что ожидать компетентного и объективного ответа нечего..
+1
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...Quo Vadis...
Ответ Stivi M.D.
Наберешь короче🙋🏼‍♂️
Давай, давай.

Добавься в личку.
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Джинобля
Ответ xamer 9
Ну список норм. В списке Шака фамилия О’Нил была бы первый, а Чарльз даже себя после десятки не выделил
Говно список. Как Брайант может быть выше Бёрда и Леброна, уму непостижимо! Трагическая смерть, это грустно, но к игре не должна иметь отношения.
Бёрд, вообще, слишком низко. Но это понятно, Блэк лив меттерс. Уже десятилетие всякие еспн и прочий шлак занижают наследие Легенды Ларри. Уже все считают само собой разумеющимся, что он хуже Мэджика, который играл только в полбаскетбола(то есть в нападении лишь). Через лет 20, чувствую, новое поколение будет считать его улучшенным Корвером небось. И полагать, что 3 МВП подряд ему дали только за цвет кожи в эпоху ущемления чёрных звезд...
0
-2
-2
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Stivi M.D.
Ответ ...Quo Vadis...
Комментарий удален модератором
Наберешь короче🙋🏼‍♂️
0
0
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...Quo Vadis...
Ответ Stivi M.D.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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Stivi M.D.
Ответ xamer 9
Ну список норм. В списке Шака фамилия О’Нил была бы первый, а Чарльз даже себя после десятки не выделил
Списки у Чарльза примерно такие же полезные, как и его прогнозы🤡
0
-3
-3
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Andrey-Kiev
Ответ xamer 9
Ну список норм. В списке Шака фамилия О’Нил была бы первый, а Чарльз даже себя после десятки не выделил
Hy у Шака хотя бы минимум 4 повода для этого есть в отличии от Чарльза
+1
0
+1
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Stivi M.D.
Ответ ...Quo Vadis...
Снова хорошо, что ты представляешься.
Комментарий удален
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xamer 9
Ну список норм. В списке Шака фамилия О’Нил была бы первый, а Чарльз даже себя после десятки не выделил
+2
-1
+1
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...Quo Vadis...
Ответ Stivi M.D.
🤡
Снова хорошо, что ты представляешься.
+8
-3
+5
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...Quo Vadis...
Ответ 6LACK
Недавно тут была статья про рекорды НБА, которые вряд ли кто побьёт в ближайшее время. Мне вот что интересно – если бы условных Драммонда или Гобера отправить во времена Уилта, за сколько сезонов они бы там побили его «уникальные» цифры в нападении? Да даже Карима смешно ставить выше Леброна или Карри, которые играют в лучшую эпоху баскетбола, а не против игроков с драфта отказов после очередного расширения лиги. Кстати, складывается ощущение, что при всей своей «весёлости» Шак и Баркли очень завистливые персонажи. Как же они расстроены, наверное, что пришли в лигу за 30 лет до того момента, когда обычные ролевики стали зарабатывать на уровне участников МВЗ их эпохи
Ну, если ты так "интересуешься", то отвечаю:

Ни за сколько.

А о лучшей эпохе в истории баскетбола ты не имеешь представления (как и о самом баскетболе), что видно.
+3
-7
-4
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6LACK
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
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Stivi M.D.
🤡
+3
-10
-7
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Лев Борисов
Судя по названию подкаста, Сэр перед оглашением списка неплохо так дунул. Лютейшая бредятина, особенно Оскар на втором и Кобе выше Брона, просто смех
+5
-9
-4
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