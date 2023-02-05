«Джордан, Робертсон, Чемберлен...» Чарльз Баркли назвал десятку лучших игроков в истории НБА
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в подкасте «All the Smoke» представил свою десятку лучших игроков в истории лиги.
Топ-10 игроков всех времен по версии Чарльза Баркли:
4. Карим Абдул-Джаббар
5. Билл Расселл
6. Кобе Брайант
7. Леброн Джеймс
8. Тим Данкан
9. Хаким Оладжувон
10. Джерри Уэст
Баркли отметил, что сразу за вышеупомянутыми легендами идут Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Элджин Бэйлор и Шакил О’Нил.
Также Баркли заявил, что будет готов включить в десятку разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, если тот выиграет еще один чемпионский титул.
Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон
Могу сказать.
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Но ты не тупи.
Ответь на вопрос, поясни свои ляпы.)
Оскорбляет он себя сам.
На..., "минусятор" (Это мягко говоря).
Ты что то ещё можешь?
Того же Леброна.
Впрочем, по написанной тобой дальше ерунде, понимаю, что ожидать компетентного и объективного ответа нечего..
Добавься в личку.
Бёрд, вообще, слишком низко. Но это понятно, Блэк лив меттерс. Уже десятилетие всякие еспн и прочий шлак занижают наследие Легенды Ларри. Уже все считают само собой разумеющимся, что он хуже Мэджика, который играл только в полбаскетбола(то есть в нападении лишь). Через лет 20, чувствую, новое поколение будет считать его улучшенным Корвером небось. И полагать, что 3 МВП подряд ему дали только за цвет кожи в эпоху ущемления чёрных звезд...
Ни за сколько.
А о лучшей эпохе в истории баскетбола ты не имеешь представления (как и о самом баскетболе), что видно.