«Джордан, Робертсон, Чемберлен...» Чарльз Баркли назвал десятку лучших игроков в истории НБА

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли в подкасте «All the Smoke» представил свою десятку лучших игроков в истории лиги.

Топ-10 игроков всех времен по версии Чарльза Баркли:

1.

2.

3.

4. Карим Абдул-

5.

6. Кобе Брайант

7. Леброн Джеймс

8. Тим Данкан

9. Хаким Оладжувон

10. Джерри Уэст

Баркли отметил, что сразу за вышеупомянутыми легендами идут Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Элджин Бэйлор и Шакил О’Нил.

Также Баркли заявил, что будет готов включить в десятку разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, если тот выиграет еще один чемпионский титул.

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