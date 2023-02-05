Вышел трейлер ремейка фильма «Белые не умеют прыгать»

Киностудия 20th Century Studios выпустила трейлер ремейка знаменитого фильма «Белые не умеют прыгать».

Ремейк одноименного фильма 1992 года, снятый режиссером Чарльзом Киддом II по сценарию Кеньи Берриса, должен выйти 19 мая 2023 года. В главных ролях снялись Синква Уоллс и Джек Харлоу.

Главные роли в оригинальном фильме исполнили Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон.

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