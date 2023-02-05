Вышел трейлер ремейка фильма «Белые не умеют прыгать»

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Киностудия 20th Century Studios выпустила трейлер ремейка знаменитого фильма «Белые не умеют прыгать».

Ремейк одноименного фильма 1992 года, снятый режиссером Чарльзом Киддом II по сценарию Кеньи Берриса, должен выйти 19 мая 2023 года. В главных ролях снялись Синква Уоллс и Джек Харлоу.

Главные роли в оригинальном фильме исполнили Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон.

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8 комментариев

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Klna Jislime
шляпа какая-то для тик-токеров
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Мага2101
Ответ Отец Мельдоний
А расизма тут нет никакого, даже, в самом названии? Представляю, чтобы началось, если бы решили выпустить фильм о науке и ученых с названием "Черные не умеют думать."
тоже об этом подумал)
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Misunderstood
Что-то выглядит как какая-то любительская работа😂🌚 это провал, оригинальная картина вообще топ-фильм, там какие актеры играли! А тут рэпер джек харлоу) даже как-то неуважительно к такому фильму такой дешманский римейк
+3
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+3
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PredatorMax
У трейлера поровну лайков и дизлайков сейчас. Пришли к успеху, я считаю.
Абсолютно никому не нужный ремейк.
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Отец Мельдоний
А расизма тут нет никакого, даже, в самом названии?
Представляю, чтобы началось, если бы решили выпустить фильм о науке и ученых с названием "Черные не умеют думать."
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Manowar66
какой-то расистский заголовок
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Gornostaev
Ясно одно - этот фильм не может быть лучше оригинала... Вуди и Уэсли неподражаемы :).
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Velirpa
Блэйд топ.
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