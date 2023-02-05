Кайри Ирвинг может пропустить остаток сезона, если «Нетс» не обменяют его
Разыгрывающий Кайри Ирвинг еще не решил, будет ли он играть за «Бруклин» в оставшейся части сезона, если клуб не обменяет его до дедлайна. Игрок рассматривает вариант, при котором он пропустит остаток сезона, сообщает репортер New York Post Брайан Льюис.
Ирвинг попросил «Нетс» обменять его перед дедлайном 9 февраля.
Клуб намерен держать разыгрывающего на скамейке до тех пор, пока обмен не будет завершен. Ирвинг пропустит предстоящие матчи команды против «Клипперс» и «Финикса».
Интерес к Ирвингу проявляют «Лейкерс», «Даллас», «Финикс» и «Клипперс».
Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?
Он понял что Цай пошел на принцип и никто из них не собирается уступать
А потом уже и очередь фанатов выбросить Цая в океан с Бруклинского моста