Кайри Ирвинг может пропустить остаток сезона, если «Нетс» не обменяют его

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий Кайри Ирвинг еще не решил, будет ли он играть за «Бруклин» в оставшейся части сезона, если клуб не обменяет его до дедлайна. Игрок рассматривает вариант, при котором он пропустит остаток сезона, сообщает репортер New York Post Брайан Льюис.

Ирвинг попросил «Нетс» обменять его перед дедлайном 9 февраля.

Клуб намерен держать разыгрывающего на скамейке до тех пор, пока обмен не будет завершен. Ирвинг пропустит предстоящие матчи команды против «Клипперс» и «Финикса».

Интерес к Ирвингу проявляют «Лейкерс», «Даллас», «Финикс» и «Клипперс».

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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8 комментариев

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jason82
Это жесть! Ведь у него действующий контракт
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Antosha-grisha
Ответ NikolayOss
Сначала сказал что будет играть. Теперь заявляет что не решил и может пропустить остаток сезона. Как дитё малое мечется.
Ты понимаешь что это догадки журналистов , а не его «заявление»? Если тут постить все что пишут журналисту , то везде найдёшь противоречия.
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+2
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Nightyork97
Да Цай его траванет просто, вот и будет сказочке конец
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ NikolayOss
Сначала сказал что будет играть. Теперь заявляет что не решил и может пропустить остаток сезона. Как дитё малое мечется.
Да все правильно он делает.
Он понял что Цай пошел на принцип и никто из них не собирается уступать
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Мурзин Ринат
Если Бруклин это сделает, то это выстрел себе же в еогк
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NikolayOss
Сначала сказал что будет играть. Теперь заявляет что не решил и может пропустить остаток сезона. Как дитё малое мечется.
+4
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+4
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Be1983kot18leta@gmail.com
Если Кайри уйдет то следующий Дюрант
А потом уже и очередь фанатов выбросить Цая в океан с Бруклинского моста
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-1
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Алексей Водонос
Что значит не решил? А как же контрактные обязательства?
+1
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+1
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