Джон Салли: «Абдул-Джаббар должен гордиться Леброном»
Четырехкратный чемпион НБА Джон Салли заявил, что Карим Абдул-Джаббар должен гордиться Леброном Джеймсом, который близок к тому, чтобы побить его рекорд.
«Я думаю, что Карим снимет шляпу перед Леброном. Он будет гордиться им. Он должен гордиться им.
Посмотрите, что Леброн делает на телевидении, в кино. Он определенно установил планку того, что должен делать профессиональный спортсмен.
Я говорил, что никто не побьет рекорд Абдул-Джаббара, но я рад, что Леброн это сделает», – сказал Салли.
Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы обойти легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
А его "Решение", рисование цели на полицейских, собственная марка Текиллы, Тако-вторник, "загадочные эмодзи в Твиттере" - всё это заслуживает уважения как минимум, а то и поклонения!