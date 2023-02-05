Джон Салли: «Абдул-Джаббар должен гордиться Леброном»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Джон Салли Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Джон Салли заявил, что Карим Абдул-Джаббар должен гордиться Леброном Джеймсом, который близок к тому, чтобы побить его рекорд.

«Я думаю, что Карим снимет шляпу перед Леброном. Он будет гордиться им. Он должен гордиться им.

Посмотрите, что Леброн делает на телевидении, в кино. Он определенно установил планку того, что должен делать профессиональный спортсмен.

Я говорил, что никто не побьет рекорд Абдул-Джаббара, но я рад, что Леброн это сделает», – сказал Салли.

Джеймсу осталось набрать 36 очков, чтобы обойти легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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1 комментарий

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mibX
Да уж, Леброн серьезную планку в кино установил, куда там Кариму.
А его "Решение", рисование цели на полицейских, собственная марка Текиллы, Тако-вторник, "загадочные эмодзи в Твиттере" - всё это заслуживает уважения как минимум, а то и поклонения!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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