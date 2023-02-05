Джален Роуз: «Дюрэнт будет жалеть о том, что ушел из «Уорриорз»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что Кевин Дюрэнт после завершения карьеры будет жалеть о том, что в 2019 году перешел из «Голден Стэйт» в «Бруклин».
«Сейчас Кевин Дюрэнт, скорее всего, в этом не признается, но спустя годы, вспоминая карьеру, игроки всегда задумываются: «А что, если?». Дюрэнт будет жалеть о том, что ушел из «Уорриорз».
Он сам создал эту ситуацию. Он выиграл два чемпионата, стал MVP финальной серии. Обоим парням было что доказывать. Кайри хотел доказать, что он может выиграть чемпионат без Леброна. Дюрэнт, как сказал Стивен Эй Смит, совершил слабохарактерный поступок для суперзвезды. Они объединились в «Бруклине», чтобы добиться чего-то особенного, но потерпели неудачу», – сказал Роуз.
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помоему он уже жалеет, с того момента как все пошло не так как ожидалось... возможно если бы он рванул с другим партнером, то и Харден ко двору бы пришелся а не на лыжах по быстрому свинтил.