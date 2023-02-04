Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин могут пропустить матч с «Мэверикс»

Теги травмы Даллас Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Ключевые игроки «Уорриорз» Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин могут пропустить матч с «Мэверикс» в субботу.

Томпсон беспокоит заболевание, которое не связано с коронавирусом. У Грина повреждение икроножной мышцы.

Разыгрывающего Стефена Карри беспокоит ушиб ноги, но он, скорее всего, выйдет на площадку.

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3 комментария

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zippa
Заболевание, не связанное с коронавирусом - что же это может быть?
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kaissa
Выравнивают шансы))) - Дончич же тоже пропустит...
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Potors
Ясно-понятно, похоже на 26-27 и что покинут зону плей-ин
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