«Хит», «Сиксерс» и «Селтикс» проявляют интерес к Нерленсу Ноэлу

Теги возможные переходы Бостон Даллас Денвер Детройт Майами Филадельфия Сакраменто НБА Нерленс Ноэл Баскетбол

Многие клубы НБА проявляют интерес к центровому «Детройта» Нерленсу Ноэлу (28 лет, 211 см). В их число входят «Майами», «Филадельфия», «Бостон», «Денвер», «Сакраменто» и «Даллас, сообщает The Athletic.

Ноэл в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей, набирая в среднем 2,5 очка и 2,8 подбора за 11,5 минуты на паркете. 28-летний центровой выпадает из ротации «Пистонс», которые отдают приоритет развитию молодых игроков. 

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1 комментарий

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david1994
К джокеру на подмену самое то , а то после уходы Пламли ему никак не могут найти достойного сменщика , который бы нормально защищался бы , они даже иногда могли бы играть вместе
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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