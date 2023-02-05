«Хит», «Сиксерс» и «Селтикс» проявляют интерес к Нерленсу Ноэлу
Многие клубы НБА проявляют интерес к центровому «Детройта» Нерленсу Ноэлу (28 лет, 211 см). В их число входят «Майами», «Филадельфия», «Бостон», «Денвер», «Сакраменто» и «Даллас, сообщает The Athletic.
Ноэл в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей, набирая в среднем 2,5 очка и 2,8 подбора за 11,5 минуты на паркете. 28-летний центровой выпадает из ротации «Пистонс», которые отдают приоритет развитию молодых игроков.
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