«Хит», «Сиксерс» и «Селтикс» проявляют интерес к Нерленсу Ноэлу

Многие клубы проявляют интерес к центровому « » (28 лет, 211 см). В их число входят « », «Филадельфия», « », «Денвер», «Сакраменто» и «Даллас, сообщает The Athletic.

Ноэл в нынешнем сезоне провел всего 13 матчей, набирая в среднем 2,5 очка и 2,8 подбора за 11,5 минуты на паркете. 28-летний центровой выпадает из ротации «Пистонс», которые отдают приоритет развитию молодых игроков.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?