«Майами», «Денвер» и «Даллас» пытаются заполучить Нерленса Ноэла
«Майами», «Денвер» и «Даллас» ведут активные переговоры с «Детройтом» по поводу центрового Нерленса Ноэла (28 лет, 211 см), сообщает The Athletic.
Ранее также сообщалось об интересе к Ноэлу со стороны «Лейкерс».
В нынешнем сезоне 28-летний центровой набирает за «Пистонс» в среднем 2,4 очка, 2,8 подбора, 1,0 перехвата и 0,8 блок-шота за 11,8 минуты на площадке.
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