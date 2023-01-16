«Майами», «Денвер» и «Даллас» пытаются заполучить Нерленса Ноэла

« », « » и « » ведут активные переговоры с « » по поводу центрового (28 лет, 211 см), сообщает The Athletic.

Ранее также сообщалось об интересе к Ноэлу со стороны «Лейкерс».

В нынешнем сезоне 28-летний центровой набирает за «Пистонс» в среднем 2,4 очка, 2,8 подбора, 1,0 перехвата и 0,8 блок-шота за 11,8 минуты на площадке.

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению