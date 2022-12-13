«Хит», «Блэйзерс» и «Кингз» претендуют на Нерленса Ноэла

Теги возможные переходы Даллас Детройт Майами Портленд Сакраменто НБА Нерленс Ноэл Баскетбол

Центровой «Детройта» Нерленс Ноэл входит в сферу интересов нескольких команд НБА, пишет обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс.

По информации Эдвардса, на Ноэла претендуют «Майами»«Портленд» и «Сакраменто», которые нуждаются в игроке передней лигии оборонительного плана.

Ранее сообщалось, что «Пистонс» ведут переговоры с «Далласом» о возможном обмене центрового.

В нынешнем сезоне Ноэл провел только 6 матчей, набирая в среднем 1,8 очка и 3,2 подбора.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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1 комментарий

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никнейм ботвиннег-корчной
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Зачем Далласу ещё один центровой?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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