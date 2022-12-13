«Хит», «Блэйзерс» и «Кингз» претендуют на Нерленса Ноэла
Центровой «Детройта» Нерленс Ноэл входит в сферу интересов нескольких команд НБА, пишет обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс.
По информации Эдвардса, на Ноэла претендуют «Майами», «Портленд» и «Сакраменто», которые нуждаются в игроке передней лигии оборонительного плана.
Ранее сообщалось, что «Пистонс» ведут переговоры с «Далласом» о возможном обмене центрового.
В нынешнем сезоне Ноэл провел только 6 матчей, набирая в среднем 1,8 очка и 3,2 подбора.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
1 комментарий