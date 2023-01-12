Нерленс Ноэл отозвал иск против Рича Пола, выплатит ему 200 000 долларов за контракт с «Никс» в 2020-м

Теги происшествия Детройт Нью-Йорк НБА бизнес Нерленс Ноэл Рич Пол Баскетбол

Центровой «Детройта» Нерленс Ноэл отзовет иск на Рича Пола – основателя влиятельного агентства Klutch Sports и друга Леброна Джеймса.

Ноэл разорвал отоношения с Полом в декабре 2020 года и подал на него в суд в августе 2021 года. Он заявил, что в 2017 году ошибки агента стоили ему 58 миллионов долларов. Согласно иску, Пол не представлял интересы баскетболиста должным образом, игнорируя звонки от некоторых заинтересованных команд.

Ноэл решил судиться с Klutch Sports после того, как агентство пожаловалось в профсоюз игроков НБА. Klutch утверждал, что центровой не заплатил 200 тысяч долларов комиссионных по контракту с «Нью-Йорком» в сезоне-2020/21 (5 млн долларов).

По итогам разбирательства суд постановил, что Ноэл обязан возместить Klutch невыплаченные комиссионные и снять все обвинения с Пола.

Агент обещал игроку контракт на 100 млн, но договорился только на 4 и забыл о клиенте. Теперь на друга Леброна подают в суд

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2 комментария

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Caracalla
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Ещё и сам заплатит мафиози, ну и ну)
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Максим Макеев
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нормально жизнь ноэла помотала))
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