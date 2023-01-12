Нерленс Ноэл отозвал иск против Рича Пола, выплатит ему 200 000 долларов за контракт с «Никс» в 2020-м

Центровой « » отзовет иск на Рича Пола – основателя влиятельного агентства Klutch Sports и друга Леброна Джеймса.

Ноэл разорвал отоношения с Полом в декабре 2020 года и подал на него в суд в августе 2021 года. Он заявил, что в 2017 году ошибки агента стоили ему 58 миллионов долларов. Согласно иску, Пол не представлял интересы баскетболиста должным образом, игнорируя звонки от некоторых заинтересованных команд.

Ноэл решил судиться с Klutch Sports после того, как агентство пожаловалось в профсоюз игроков . Klutch утверждал, что центровой не заплатил 200 тысяч долларов комиссионных по контракту с « » в сезоне-2020/21 (5 млн долларов).

По итогам разбирательства суд постановил, что Ноэл обязан возместить Klutch невыплаченные комиссионные и снять все обвинения с Пола.

Агент обещал игроку контракт на 100 млн, но договорился только на 4 и забыл о клиенте. Теперь на друга Леброна подают в суд