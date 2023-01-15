«Лейкерс» обсуждали с «Пистонс» обмен Богдановича и Ноэла
«Лейкерс» хотят приобрести игроков «Пистонс» Бояна Богдановича и Нерленса Ноэла, пишет обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс
Отмечается, что стороны уже обсуждали потенциальный обмен. «Детройт» потребовал включить в сделку пик первого раунда, что в данный момент не устраивает калифорнийцев.
В нынешнем сезоне Богданович набирает 21,2 очка, 3,6 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. Показатели Ноэла – 2,4 очка и 2,8 подбора за 11,8 минуты на площадке.
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