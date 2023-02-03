Чарльз Баркли: «Если Леброн побьет рекорд в матче против «Пеликанс», я отделаю его по полной программе»

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли пообещал «отделать» суперзвезду « » , если тот побьет рекорд в предстоящем матче против «Пеликанс».

«Если он наберет 63 очка, я полечу в и отделаю его по полной программе.

Он должен установить этот рекорд в прямом эфире на TNT. Будет круто, если мы покажем этот матч. Это один из величайших рекордов в истории спорта, и он должен состояться либо во вторник, либо в четверг на TNT», – сказал Баркли.

Джеймсу осталось набрать 63 очка, чтобы обойти Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить