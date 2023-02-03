Чарльз Баркли: «Если Леброн побьет рекорд в матче против «Пеликанс», я отделаю его по полной программе»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан Чарльз Баркли Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли пообещал «отделать» суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса, если тот побьет рекорд Карима Абдул-Джаббара в предстоящем матче против «Пеликанс».

«Если он наберет 63 очка, я полечу в Новый Орлеан и отделаю его по полной программе.

Он должен установить этот рекорд в прямом эфире на TNT. Будет круто, если мы покажем этот матч. Это один из величайших рекордов в истории спорта, и он должен состояться либо во вторник, либо в четверг на TNT», – сказал Баркли.

Джеймсу осталось набрать 63 очка, чтобы обойти Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

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3 комментария

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Xell
Он в 3матче наберет. Сейчас есть Дэвис и Леброну необязательно рвать все.
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jokerino
Люблю Чака несмотря ни на что)
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Nightblackwolf
Я думаю,скорее его поломанные Пеликаны отделают))
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