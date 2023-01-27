Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что не стал бы доверять болельщикам выбор стартовых игроков всех звезд.

«Мы даем возможность болельщикам голосовать. Посмотрите, что произошло в прошлый раз, когда они голосовали за президента.

Я не имею в виду старика, я имею в виду парня, который был до старика. Извините, президент Байден. Я имел в виду не президента Байдена», – пояснил Баркли.

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