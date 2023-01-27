Чарльз Баркли – о голосовании болельщиков: «Посмотрите, что произошло в прошлый раз, когда они голосовали за президента»
Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что не стал бы доверять болельщикам выбор стартовых игроков Матча всех звезд.
«Мы даем возможность болельщикам голосовать. Посмотрите, что произошло в прошлый раз, когда они голосовали за президента.
Я не имею в виду старика, я имею в виду парня, который был до старика. Извините, президент Байден. Я имел в виду не президента Байдена», – пояснил Баркли.
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Думаю, Ваша мысль порочна только в том смысле, что Вы, совершенно естественным образом, кстати, предположили, что N может управлять некой страной. Может, но это Африка. В ином случае - система. А там - что Байден (старик, кстати, тролль, трудно это не заметить, как мне кажется) что Сноуден.
Зря ты так.
Кто хочет, тот развивается.
ох уж эта западная свобода слова)
Про замечательное видео в телеге: вся разница в том, что там сажали реальных нацистов, а в РФ - нормальных людей, там за реальный экстремизм с призывами, а тут за просто высказывание позиции. Только безграмотная вата не хочет видеть разницы, приятнее думать, что все плохие, и у нас не хуже. Вот что там с демократией, лапоть. Иди водочки бахни, аналитик.
А сажать, конечно, нужно быделко вроде тебя, а не нормальных людей.
Такие не нужны. Это было видно во всем. Истеблишмент и элита в разных сферах была против. Это даже по НБА понятно.
Нужны ручные Обамы и маразматики Байданы.