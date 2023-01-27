Чарльз Баркли – о голосовании болельщиков: «Посмотрите, что произошло в прошлый раз, когда они голосовали за президента»

Теги НБА Матч всех звезд НБА Чарльз Баркли Дональд Трамп Джо Байден Баскетбол

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли заявил, что не стал бы доверять болельщикам выбор стартовых игроков Матча всех звезд.

«Мы даем возможность болельщикам голосовать. Посмотрите, что произошло в прошлый раз, когда они голосовали за президента.

Я не имею в виду старика, я имею в виду парня, который был до старика. Извините, президент Байден. Я имел в виду не президента Байдена», – пояснил Баркли.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

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54 комментария

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FS19
Ответ Wm
Так у Доника ничего не украли, лапоть. В США есть и суды, которые для богатых точно работают, и вообще конституционный суд благодаря Орангутангу республиканский теперь. Если б там хоть на палец вбросов было, митинговали бы до сих пор, и уж судейку консервнутого нашли бы. Про замечательное видео в телеге: вся разница в том, что там сажали реальных нацистов, а в РФ - нормальных людей, там за реальный экстремизм с призывами, а тут за просто высказывание позиции. Только безграмотная вата не хочет видеть разницы, приятнее думать, что все плохие, и у нас не хуже. Вот что там с демократией, лапоть. Иди водочки бахни, аналитик. А сажать, конечно, нужно быделко вроде тебя, а не нормальных людей.
Ох уж эта святая вера в честность западных выборов , а так же западного правосудия .Где же вас ,таких полоумных берут? Идеальное мясо для цветных революций
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FS19
Ответ Misha_Sapunov
Тебе они кажутся глупыми, но у них образование и опыт, которые тебе и не снились. Это же надо, когда Вася с баскетбольной ветки русского сайта оценивает топ политиков ведущей страны мира. Удивительно. Мне так интересно, чего ты добился в жизни и чтобы бы ты сказал им при личной встрече. Я уверен - тебе дай микрофон перед толпой, кроме бе и мэ, не выдавил бы ничего, господин умный
А мне не нужен микрофон перед толпой ,я не лезу в политические управленцы и не собираюсь. Ты как обычно бред несёшь. И что не так с условным Васей с баскетветки? Если не ошибаюсь ,не в первый раз уже от тебя это слышу. Что ,только жители нью-ойрков-парижей-лондонов или читатели "прогрессивной" западной прессы имеют право о чем-то судить? Что за пренебрежение? Например здесь на сайте нам регулярно рассказывают как неправильно всё в России устроено. И делают это в немалой степени граждане других государств,который здесь куда больше чем нужно.
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Jyfguy Yfuyt
Ответ anastasia Krugova
А сша при чем тут ? Это сша обьявии войну ? или это сша начали сво ?))странные люди ... ты же только жить нормально начал жить ,да ?)) только выветрилось моча в подъезде, который обсекал Обама )))
а вообще либерда достала везде ,даже в разговоре о двух президентах сша ,приплетать то какая россия ужасная и боже ты мой,обаму))меняйте методички)
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Jyfguy Yfuyt
Ответ anastasia Krugova
А сша при чем тут ? Это сша обьявии войну ? или это сша начали сво ?))странные люди ... ты же только жить нормально начал жить ,да ?)) только выветрилось моча в подъезде, который обсекал Обама )))
когда твои два брата будут драться-я в попытке навести мир в твоем доме дам одному из них нож)а ты потом мне за него бабки вернешь,и благодари меня за доброту!!
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Emer83
У нас бы его просто закрыли😂
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bdh
Ответ FS19
Лично я там конечно же не бывал. Зато я вижу откровенно глупых людей на высших постах. Таких как ,например, Харрис ,Блинкен или потерявший связь с реальностью Байден. Я далёк от мысли,что эти люди в действительности могут управлять такой страной как США.
Я довольно продолжительное время жил в СолтЛейке, ответственно заявляю, что там умных людей на всяких "низших" постах полно, и этого хватает. Сочувствующие граждане Германии и Италии и вовсе жалуются, что народ не знает никого, кроме, как это по-нашему, - управдома.
Думаю, Ваша мысль порочна только в том смысле, что Вы, совершенно естественным образом, кстати, предположили, что N может управлять некой страной. Может, но это Африка. В ином случае - система. А там - что Байден (старик, кстати, тролль, трудно это не заметить, как мне кажется) что Сноуден.
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...Quo Vadis...
Ответ Андрей 13
Так может им выборы вообще отменить, авторитарный режим создать как у нас? И будет "стабильность". В шаге буквально были от такого счастья, не дали просто Дональду Рюриковичу разгуляться спецслужбы. Навести коррумпированные связи и продавить те идеи, которые бы и привели к этой "прекрасной" системе власти, которую сейчас имеем мы в РФ. Благодаря которой у нас тут бесконечные "рывки" и "прорывы", "цифровизации" и "модернизации". А оказалось, что демократическая система намного устойчивее чем казалось. Как внутри, движет экономику вперед, так и на международной арене продвигает свои интересы. И не разваливается ничего у них, ни Америка, ни Евросоюз. А у нас без сильной руки царя батюшки, который боярам отдал на откуп казну в обмен на лояльность, никак нельзя. И развиваться не получается из за коррупции, да и на мировой арене дела не ладятся. Потому что в отчетах все прекрасно, а в реальности немного иначе.
В целом, всё нормально и намного лучше.

Зря ты так.

Кто хочет, тот развивается.
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anastasia Krugova
Ответ Jyfguy Yfuyt
дааа,давайте посмотрим на того,прошлого!при котором первый раз за овер доуя лет сша ни с кем не кофнликтовали и не воевали,а на нынешнего,при котором планета кипит ,ну тот старик в деменции,который здоровается с призраками и скорее всего ссытся,его мы лишь похвалим.почему?потому что кормяшую руку нужно обсасывать ох уж эта западная свобода слова)
А сша при чем тут ? Это сша обьявии войну ? или это сша начали сво ?))странные люди ... ты же только жить нормально начал жить ,да ?)) только выветрилось моча в подъезде, который обсекал Обама )))
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sanya_xl
Ответ FS19
Какое там влияние. Байден-плохо говорящая голова. А сам дем партия -куклы мирового олигархата.
То ли дело независимый путен) и кучеряво живущий народ со средней зарплатой $2500
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udod
Ответ FS19
Вбросы за ЕР? Так тебе может изучить вопрос какие вбросы делались на последних выборах в США? Или это именно "верха "делали? Или те кто это это делал просто не могли иначе поступить из-за позиции верхов?А на счёт изобретения велосипеда и того,что всё можно купить,то здесь ты прав. Слишком много мы запустили в органы управления всякой западной нечисти,типа Гайдаров-Чубайсов и прочих,которые именно это нам и внушали. Потому-то сейчас у нас есть небольшой но шанс очиститься от всех этих мр..ей.
ручонки не прищеми, чи стильщик
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Jyfguy Yfuyt
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Чарльз ,а как ты относишься к тому что у этого хорошего президента который очень хорош когда спит зубами к стенке и не падает с велосипеда нашли секретные документы в гараже .Если бы у тебя нашли даже документы твоего договора с TNT типа зарплаты и прочих финансовых дел тебе бы голову лично товарищ Тэд Тернер оторвал ..
кто чарльза кормит-тот владеет его ртом
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Jyfguy Yfuyt
дааа,давайте посмотрим на того,прошлого!при котором первый раз за овер доуя лет сша ни с кем не кофнликтовали и не воевали,а на нынешнего,при котором планета кипит ,ну тот старик в деменции,который здоровается с призраками и скорее всего ссытся,его мы лишь похвалим.почему?потому что кормяшую руку нужно обсасывать
ох уж эта западная свобода слова)
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Wm
Ответ FS19
Да-да ,это же у нас коррупция,а них закон о лоббизме,а это же ,разумеется ,другое. И много этот "третейский судья "(народ) нарешал после того как Трампа украли выборы? Ну после того "штурма"Капитолия? Вчера посмотрел в телеге одно замечательное видео. Там какой-то западный эксперт говорил ,что в РФ за высказывания в соцсетях посадили (или открыли дела ) на 400 человек. Журналист задал ему вопрос:а в Англии? 3300 был ответ. Так что там с демократией?Ты вот пишешь ,что хорошо,что трампа не грохнули ,за то,что нашёл общий язык с Путиным. По твоему это действительно демократическое общество?Как по мне ,так лёшека Навального следовало посадить в тюрьму ещё 10 лет назад ,после дела Кировлеса,но власть у нас слишком либеральная ,нянчились с ним долго. Кстати,заметь, я отнюдь не обожествляю наши элитки среди которых 90% тех ,кто считает ,что после начала СВО "можно всё вернуть взад" и жить по старому. И так же надо судить и сажать.
Так у Доника ничего не украли, лапоть. В США есть и суды, которые для богатых точно работают, и вообще конституционный суд благодаря Орангутангу республиканский теперь. Если б там хоть на палец вбросов было, митинговали бы до сих пор, и уж судейку консервнутого нашли бы.
Про замечательное видео в телеге: вся разница в том, что там сажали реальных нацистов, а в РФ - нормальных людей, там за реальный экстремизм с призывами, а тут за просто высказывание позиции. Только безграмотная вата не хочет видеть разницы, приятнее думать, что все плохие, и у нас не хуже. Вот что там с демократией, лапоть. Иди водочки бахни, аналитик.
А сажать, конечно, нужно быделко вроде тебя, а не нормальных людей.
+1
-3
-2
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Misha_Sapunov
Ответ FS19
Лично я там конечно же не бывал. Зато я вижу откровенно глупых людей на высших постах. Таких как ,например, Харрис ,Блинкен или потерявший связь с реальностью Байден. Я далёк от мысли,что эти люди в действительности могут управлять такой страной как США.
Тебе они кажутся глупыми, но у них образование и опыт, которые тебе и не снились. Это же надо, когда Вася с баскетбольной ветки русского сайта оценивает топ политиков ведущей страны мира. Удивительно. Мне так интересно, чего ты добился в жизни и чтобы бы ты сказал им при личной встрече. Я уверен - тебе дай микрофон перед толпой, кроме бе и мэ, не выдавил бы ничего, господин умный
+1
-3
-2
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demx
Ууу, треклятые люди, опять неправильно наголосовали!
+2
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+2
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j_jms
Тут всегда главный вопрос , - кто выбирает тех , кто будет выбирать вместо болельщиков. И сколько будет стоить их охрана.
+1
0
+1
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Rodbert
А кто если не болельщики должен их выбирать? Хейтеры?
+3
0
+3
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Eme Ecce
дададдада)))
0
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0
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FS19
Ответ Андрей 13
Удачи вам. Вижу понимание у вас "колоссальное". Все получится. 😊
А,ну да . Всегда же можно попенять оппоненту на некомпетентность.
+3
-4
-1
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Андрей 13
Ответ FS19
Вбросы за ЕР? Так тебе может изучить вопрос какие вбросы делались на последних выборах в США? Или это именно "верха "делали? Или те кто это это делал просто не могли иначе поступить из-за позиции верхов?А на счёт изобретения велосипеда и того,что всё можно купить,то здесь ты прав. Слишком много мы запустили в органы управления всякой западной нечисти,типа Гайдаров-Чубайсов и прочих,которые именно это нам и внушали. Потому-то сейчас у нас есть небольшой но шанс очиститься от всех этих мр..ей.
Удачи вам. Вижу понимание у вас "колоссальное". Все получится. 😊
+4
-3
+1
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FS19
Ответ Андрей 13
Так я тоже объективен. Не волнуйся, добавят Алешке, нет сомнений. Времена уже не те, вот и не грохнули. А в РФ продолжают некоторые выпадать из окон. Судить и сажать нужно было раньше, только кого конкретно, и кто будет судить? От администрации президента и до сельской учительницы, которая вбросы за единую россию делала?😄 Все повязаны сверху и до самого низу. просто кто то на своем месте пилит миллиарды, кто то миллионы, кто то сотни тысяч, ну а кто то в детском саду с родителей собирает на ремонт... 😉 В зависимости от должности, которая дает определенные возможности. Разницу видишь? Если на Западе коррупция на верхах, но в РФ она повсеместна, пропитана сверху донизу. И зачем изобретать велосипед, когда миллиарды идут по трубе, и можно его купить готовым в магазине? Вот поэтому ничего и не делалось. А теперь попробуй создай что нибудь, когда больше 20 ти лет потрачено, на что? На личное обогащение, ведь все вывезли сами, никто не заставлял.
Вбросы за ЕР? Так тебе может изучить вопрос какие вбросы делались на последних выборах в США? Или это именно "верха "делали? Или те кто это это делал просто не могли иначе поступить из-за позиции верхов?А на счёт изобретения велосипеда и того,что всё можно купить,то здесь ты прав. Слишком много мы запустили в органы управления всякой западной нечисти,типа Гайдаров-Чубайсов и прочих,которые именно это нам и внушали. Потому-то сейчас у нас есть небольшой но шанс очиститься от всех этих мр..ей.
+3
-4
-1
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Cubs-V
Ответ FS19
Лично я там конечно же не бывал. Зато я вижу откровенно глупых людей на высших постах. Таких как ,например, Харрис ,Блинкен или потерявший связь с реальностью Байден. Я далёк от мысли,что эти люди в действительности могут управлять такой страной как США.
Трамп, яркий пример. Человек, который имеет огромные деньги и влияние.
Такие не нужны. Это было видно во всем. Истеблишмент и элита в разных сферах была против. Это даже по НБА понятно.
Нужны ручные Обамы и маразматики Байданы.
+5
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+2
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FS19
Ответ Андрей 13
Так вроде против Запада Россия ведет гибридную войну, в том числе и посредством пропаганды, троллей, фейков... неужто они должны в прямом эфире СНН ролики Гоблина крутить? Там на Фокс ньюз работает прекрасный парень, Карсон Такер, ни чуть не уступает нашему Соловьеву. А отставные военные американские, прекрасно подрабатывают на ютубе, восхищаясь Путины и тем, как он ведет сво в Украине. А вообще мне нравится этот подход. Сначала узурпировать власть в стране, поставить под контроль все информресурсы, все крупные банки и корпорации, создать прикормленную тусовку, типа Путин-тим, да не одну, а много. Забрать под себя все, что только можно. А потом упереться в тупик, начать пробивать себе больше влияния в цивилизованном мире, путем подкупа и коррупции. Тем самым, создавая угрозу безопасности всей цивилизации. А когда получаешь по ушам за это. То начинаешь кричать, а где же демократия? 😄🤦‍♂️ Она закончилась на третьем сроке. Запад тоже не святой, тоже ложь, манипуляции... Но не в таком количестве. И им есть что предложить другим, той же Украине. У них там рядом пример и Польша и Прибалтика, да и Германия. И они почему то захотели, чтобы у них было как там, а не как в РФ. А России предложить нечего, остается только дискредитировать других, чтобы самим показать чуть лучше. 🤷‍♂️
А ну -ка расскажи,что же такого США предложили Украине,кроме того чтобы быть их прокси -структурой в войне с РФ? Или Прибалтике где убита вся ,созданная в советское время промышленность и где русофобия является единственным средством и смыслом их существования? Россия ведёт гибридную войну против Запада? Серьёзно? То есть это не благословенный Запад начал с 90-х планомерно уничтожать Россию,наплевав на все договорённости? То есть это не запад устроил госпереворот на Украине ,целью которого была отнюдь не сама несчастная Украина? То есть это не Путин пытался с 2007 года договориться с западом и только когда отступать уже было некогда начал СВО?
+5
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Андрей 13
Ответ FS19
Да-да ,это же у нас коррупция,а них закон о лоббизме,а это же ,разумеется ,другое. И много этот "третейский судья "(народ) нарешал после того как Трампа украли выборы? Ну после того "штурма"Капитолия? Вчера посмотрел в телеге одно замечательное видео. Там какой-то западный эксперт говорил ,что в РФ за высказывания в соцсетях посадили (или открыли дела ) на 400 человек. Журналист задал ему вопрос:а в Англии? 3300 был ответ. Так что там с демократией?Ты вот пишешь ,что хорошо,что трампа не грохнули ,за то,что нашёл общий язык с Путиным. По твоему это действительно демократическое общество?Как по мне ,так лёшека Навального следовало посадить в тюрьму ещё 10 лет назад ,после дела Кировлеса,но власть у нас слишком либеральная ,нянчились с ним долго. Кстати,заметь, я отнюдь не обожествляю наши элитки среди которых 90% тех ,кто считает ,что после начала СВО "можно всё вернуть взад" и жить по старому. И так же надо судить и сажать.
Так я тоже объективен. Не волнуйся, добавят Алешке, нет сомнений. Времена уже не те, вот и не грохнули. А в РФ продолжают некоторые выпадать из окон. Судить и сажать нужно было раньше, только кого конкретно, и кто будет судить? От администрации президента и до сельской учительницы, которая вбросы за единую россию делала?😄 Все повязаны сверху и до самого низу. просто кто то на своем месте пилит миллиарды, кто то миллионы, кто то сотни тысяч, ну а кто то в детском саду с родителей собирает на ремонт... 😉 В зависимости от должности, которая дает определенные возможности. Разницу видишь? Если на Западе коррупция на верхах, но в РФ она повсеместна, пропитана сверху донизу. И зачем изобретать велосипед, когда миллиарды идут по трубе, и можно его купить готовым в магазине? Вот поэтому ничего и не делалось. А теперь попробуй создай что нибудь, когда больше 20 ти лет потрачено, на что? На личное обогащение, ведь все вывезли сами, никто не заставлял.
+7
-2
+5
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FS19
Ответ Андрей 13
Ну опять же, в России ты видишь умных людей во власти? Да их никто и близко туда не подпустит. В России правят спецслужбы во главе с главным чекистом, посредством коррумпированной вертикали власти, которая служит им опорой, с помощью которой они подавляют общество. В Америке народ выступает в качестве субъекта и третейского судьи можно сказать. Да обществом манипулируют, каждый пытается лоббировать свои интересы... Но в целом игра идет по правилам. В России никаких правил нет. Поэтому в США смогли пропихнуть Трампа в президенты, а в России Навального отправили в зону. От греха подальше, потому что займи он этот пост, вся вертикаль держащаяся на общаке(сырьевом бюджете), который питают наши госмонополии Роснефти и Газпромы, рухнула бы. Ибо Навальный сказал, что монополии это не хорошо, нужно их разделить и создать типа таким образом конкуренцию, ну чтобы цены были ниже и все такое. Хорошая идея, но губительна для государства Российского, которое держится на коррумпированных связях. И всю эту свору чинуш, силовиков всех мастей, нужно кормить. И ни о каком развитии страны и конкуренции Западу в таких условиях, быть не может, такой вот недостаток у этой системы. Ну а Донни тоже ведь из НАТО хотел выходить, с ЕС и Китаем ссорился... Только с Путиным нашел общий язык. Но увы. Хорошо что хоть не грохнули, как того парня Кеннеди. 😉
Да-да ,это же у нас коррупция,а них закон о лоббизме,а это же ,разумеется ,другое. И много этот "третейский судья "(народ) нарешал после того как Трампа украли выборы? Ну после того "штурма"Капитолия? Вчера посмотрел в телеге одно замечательное видео. Там какой-то западный эксперт говорил ,что в РФ за высказывания в соцсетях посадили (или открыли дела ) на 400 человек. Журналист задал ему вопрос:а в Англии? 3300 был ответ. Так что там с демократией?Ты вот пишешь ,что хорошо,что трампа не грохнули ,за то,что нашёл общий язык с Путиным. По твоему это действительно демократическое общество?Как по мне ,так лёшека Навального следовало посадить в тюрьму ещё 10 лет назад ,после дела Кировлеса,но власть у нас слишком либеральная ,нянчились с ним долго. Кстати,заметь, я отнюдь не обожествляю наши элитки среди которых 90% тех ,кто считает ,что после начала СВО "можно всё вернуть взад" и жить по старому. И так же надо судить и сажать.
+4
-4
0
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