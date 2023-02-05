Чарльз Баркли – о ссоре с Майклом Джорданом: «Последнее, что я услышал: «Пошел ты, ублюдок»
Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал о ссоре с легендарным игроком «Чикаго» Майклом Джорданом.
Баркли и Джордан отлично ладили, но в 2012 году Баркли публично раскритиковал Джордана за его деятельность в качестве владельца «Шарлотт». После этого между звездными баскетболистами состоялся неприятный разговор.
«Он пришел в ярость, позвонил мне. Последнее, что я услышал: «Пошел ты, ублюдок. Ты должен быть за меня». Я сказал: «Чувак, я должен делать свою работу». Мы не разговаривали с той ночи. С тех пор прошло уже лет 10», – признался Баркли.
Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни
Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка
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