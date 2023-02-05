Чарльз Баркли – о ссоре с Майклом Джорданом: «Последнее, что я услышал: «Пошел ты, ублюдок»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Чикаго НБА Чарльз Баркли Зал славы Баскетбол

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал о ссоре с легендарным игроком «Чикаго» Майклом Джорданом.

Баркли и Джордан отлично ладили, но в 2012 году Баркли публично раскритиковал Джордана за его деятельность в качестве владельца «Шарлотт». После этого между звездными баскетболистами состоялся неприятный разговор.

«Он пришел в ярость, позвонил мне. Последнее, что я услышал: «Пошел ты, ублюдок. Ты должен быть за меня». Я сказал: «Чувак, я должен делать свою работу». Мы не разговаривали с той ночи. С тех пор прошло уже лет 10», – признался Баркли.

Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

Майкл Джордан опять уволил тренера – в этот раз того, кто справлялся. Похоже, это привычка

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3 комментария

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msdchko
Ответ Korban Cobain
ну выбрал работу значит, а не друга...че терь бубнить
он и выбрал работу - не думаю, что MJ был ему другом.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Korban Cobain
ну выбрал работу значит, а не друга...че терь бубнить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Пузанков
«Фак ю бич, соси кирпич» - процитировал Баркли слова бывшего партнёра по Олимпийской сборной
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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