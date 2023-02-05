«Хоукс» претендуют на Матисса Тайбулла

Теги возможные переходы Атланта Голден Стэйт Филадельфия Сакраменто НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

«Атланта» присоединилась к командам, которые заинтересованы в приобретении форварда «Филадельфии» Матисса Тайбулла (25 лет, 196 см).

Ранее сообщалось, что игрок входит в сферу интересов «Сакраменто» и «Голден Стэйт».

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 45 матчах – 2,7 очка и 1,2 подбора за 12 минут.

«Сиксерс» заинтересованы в небольшом обмене с целью уменьшить платежную ведомость, которая на данный момент на 1,1 миллиона долларов превышает порог налога на роскошь.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

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