«Хоукс» претендуют на Матисса Тайбулла

« » присоединилась к командам, которые заинтересованы в приобретении форварда «Филадельфии» (25 лет, 196 см).

Ранее сообщалось, что игрок входит в сферу интересов « » и « ».

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 45 матчах – 2,7 очка и 1,2 подбора за 12 минут.

«Сиксерс» заинтересованы в небольшом обмене с целью уменьшить платежную ведомость, которая на данный момент на 1,1 миллиона долларов превышает порог налога на роскошь.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?