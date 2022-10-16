«Сиксерс» и Матисс Тайбулл начали переговоры о продлении контракта
«Филадельфия» и агент атакующего защитника Матисса Тайбулла (25 лет, 196 см) на днях провели короткую беседу о продлении контракта новичка, сообщает Yahoo Sports.
Крайний срок для подписания соглашения – понедельник. Если стороны не смогут договориться, Тайбулл станет ограниченно свободным агентом по окончании сезона-2022/23.
Тайбулла дважды включали во вторую символическую сборную лиги по игре в обороне (2021, 2022).
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