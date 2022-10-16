«Сиксерс» и Матисс Тайбулл начали переговоры о продлении контракта

«Филадельфия» и агент атакующего защитника (25 лет, 196 см) на днях провели короткую беседу о продлении контракта новичка, сообщает Yahoo Sports.

Крайний срок для подписания соглашения – понедельник. Если стороны не смогут договориться, Тайбулл станет ограниченно свободным агентом по окончании сезона-2022/23.

Тайбулла дважды включали во вторую символическую сборную лиги по игре в обороне (2021, 2022).

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА