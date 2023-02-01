«Уорриорз» претендуют на Матисса Тайбулла

Теги возможные переходы Голден Стэйт Филадельфия Сакраменто НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

Атакующий защитник «Филадельфии» Матисс Тайбулл входит в сферу интересов «Голден Стэйт», пишет обозреватель Philadelphia Inquirer Кейт Помпи. Ранее сообщалось, что возможность приобретения Тайбулла также изучает «Сакраменто».

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 45 матчах – 2,7 очка и 1,2 подбора за 12 минут.

«Сиксерс» заинтересованы в небольшом обмене с целью уменьшить платежную ведомость, которая на данный момент на 1,1 миллиона долларов превышает порог налога на роскошь.

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10 комментариев

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Nightyork97
Ответ Nightblackwolf
С темы так раз ты перескочил, если ГСВ мешок, то они точно будут его брать! Им же плевать на платежку!
Дружочек, а профит Филадельфии в чем? Проще спихнуть в команду без ПО, чтобы был пик выше, логично? Но нет, я боюсь с этим у вас проблемы
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Nightblackwolf
Ответ Nightyork97
Так, а что я написал не по факту? Или с темы только перескакивать на комплексы и хейтерок. Больше аргументов нет, ну или давайте они за Тайбула пик 1 раунда отдадут, да? АХАХА. А, забыл таблицу скинуть Западной https://www.sports.ru/nba/table/?s=327211&table=1&sub=table Спойлер, у мешка с такой платежкой и составом на 2 победы больше. У нас даже тренера нет, тут очередное гениальное сравнение. Сравнивать проблемный ПТБ и чемпиона прошлого сезона. Ну да ладно
С темы так раз ты перескочил, если ГСВ мешок, то они точно будут его брать! Им же плевать на платежку!
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Nightyork97
Ответ Прозектор-50
Фила ищет большого (на подмену Эмбииду). У ГСВ есть Джамайкл Грин. Так что есть, что предложить.
Джамайкл Грин, это с каких пор актив серьезный? Ему еще 32, его напоили элексиром молодости?
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Прозектор-50
Ответ Nightyork97
Сказки, мешку нечего предложить. Молодёжь из G-Лиги, вау, вот это активы. Тут Фила хочет из под налога выйти, зачем им давать Тайбулла ГСВ? Скорее можно пихнуть в низовые команды, там и пик на драфте от них будет выше.
Фила ищет большого (на подмену Эмбииду). У ГСВ есть Джамайкл Грин. Так что есть, что предложить.
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SpankyBoy
Ответ Nightyork97
Так, а что я написал не по факту? Или с темы только перескакивать на комплексы и хейтерок. Больше аргументов нет, ну или давайте они за Тайбула пик 1 раунда отдадут, да? АХАХА. А, забыл таблицу скинуть Западной https://www.sports.ru/nba/table/?s=327211&table=1&sub=table Спойлер, у мешка с такой платежкой и составом на 2 победы больше. У нас даже тренера нет, тут очередное гениальное сравнение. Сравнивать проблемный ПТБ и чемпиона прошлого сезона. Ну да ладно
Я не про ситуацию с Тайбулом, а про ваши коричневые перфомансы под каждой новость с тегом ГСВ. Про факты и аргументы вам вообще не стоит говорить. У вас их не было тогда, нет и сейчас, только бесконечная злоба
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emptinesspetr
Это будет Игудала 2.0
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Nightyork97
Ответ SpankyBoy
Комплекс Воинов это не шутка. Интересно, куда бы болельщики Портленда изливали свою желчь, если бы не было ГСВ? Хотя, наверное, я слишком жесток к вам. Вы же так радовались неудачам Уорриорс в начале регулярки, а теперь Портленд катится на дно, а Воины набирают ход. Вам не позавидуешь.
Так, а что я написал не по факту? Или с темы только перескакивать на комплексы и хейтерок. Больше аргументов нет, ну или давайте они за Тайбула пик 1 раунда отдадут, да? АХАХА. А, забыл таблицу скинуть Западной https://www.sports.ru/nba/table/?s=327211&table=1&sub=table Спойлер, у мешка с такой платежкой и составом на 2 победы больше. У нас даже тренера нет, тут очередное гениальное сравнение. Сравнивать проблемный ПТБ и чемпиона прошлого сезона. Ну да ладно
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SpankyBoy
Ответ Nightyork97
Сказки, мешку нечего предложить. Молодёжь из G-Лиги, вау, вот это активы. Тут Фила хочет из под налога выйти, зачем им давать Тайбулла ГСВ? Скорее можно пихнуть в низовые команды, там и пик на драфте от них будет выше.
Комплекс Воинов это не шутка. Интересно, куда бы болельщики Портленда изливали свою желчь, если бы не было ГСВ? Хотя, наверное, я слишком жесток к вам. Вы же так радовались неудачам Уорриорс в начале регулярки, а теперь Портленд катится на дно, а Воины набирают ход. Вам не позавидуешь.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Сказки, мешку нечего предложить. Молодёжь из G-Лиги, вау, вот это активы. Тут Фила хочет из под налога выйти, зачем им давать Тайбулла ГСВ? Скорее можно пихнуть в низовые команды, там и пик на драфте от них будет выше.
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Ivan Kuzmenyuk
В Детройт ему нужно. Я вот Симмонса сватал туда, были ещё мысли по Краудеру на Бояна и подписанию Дрэймонда. А тут можно и Тайбулла. Моложе и риски меньше.

Но зачем Филе укреплять ГСВ?
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