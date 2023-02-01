«Уорриорз» претендуют на Матисса Тайбулла

Атакующий защитник «Филадельфии» входит в сферу интересов « », пишет обозреватель Philadelphia Inquirer Кейт Помпи. Ранее сообщалось, что возможность приобретения Тайбулла также изучает « ».

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 45 матчах – 2,7 очка и 1,2 подбора за 12 минут.

«Сиксерс» заинтересованы в небольшом обмене с целью уменьшить платежную ведомость, которая на данный момент на 1,1 миллиона долларов превышает порог налога на роскошь.

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