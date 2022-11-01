С форвардом «Уизардс» произошла курьезная ситуация во время матча с «Сиксерс» (111:118).

В середине третьей четверти Кузма вышел на открытое кольцо и попытался исполнить эффектный данк, но угодил в дужку. В ответной атаке «76-е» забросили 3-очковый.

Скамейка «Филадельфии» посмеялась над Кузмой, по арене в прошел неодобрительный гул.

На счету Кузмы в понедельник 9 очков, 7 подборов и 2 передачи.

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