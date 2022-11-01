Кайл Кузма хотел исполнить эффектный данк, но угодил в дужку
С форвардом «Уизардс» Кайлом Кузмой произошла курьезная ситуация во время матча с «Сиксерс» (111:118).
В середине третьей четверти Кузма вышел на открытое кольцо и попытался исполнить эффектный данк, но угодил в дужку. В ответной атаке «76-е» забросили 3-очковый.
Скамейка «Филадельфии» посмеялась над Кузмой, по арене в Вашингтоне прошел неодобрительный гул.
На счету Кузмы в понедельник 9 очков, 7 подборов и 2 передачи.
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