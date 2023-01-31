«Сакраменто» проявляет интерес к Матиссу Тайбуллу

« » изучает возможность приобретения атакующего защитника «Филадельфии» .

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 45 матчах – 2,7 очка и 1,2 подбора за 12 минут.

«Сиксерс» заинтересованы в небольшом обмене с целью уменьшить платежную ведомость, которая на данный момент на 1,1 миллиона долларов превышает порог налога на роскошь.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»