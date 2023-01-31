«Сакраменто» проявляет интерес к Матиссу Тайбуллу

Теги возможные переходы Филадельфия Сакраменто НБА Матисс Тайбулл Баскетбол

«Сакраменто» изучает возможность приобретения атакующего защитника «Филадельфии» Матисса Тайбулла.

Игровое время Тайбулла в этом сезоне снизилось более чем в два раза по сравнению с прошлым. Его средние показатели в 45 матчах – 2,7 очка и 1,2 подбора за 12 минут. 

«Сиксерс» заинтересованы в небольшом обмене с целью уменьшить платежную ведомость, которая на данный момент на 1,1 миллиона долларов превышает порог налога на роскошь.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий