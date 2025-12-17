  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Норман Пауэлл: «Злость к фронт-офису «Клипперс» заменила стремление доказать что-то другим игрокам»
0

Норман Пауэлл: «Злость к фронт-офису «Клипперс» заменила стремление доказать что-то другим игрокам»

Норман Пауэлл рассказал о переходе из «Клипперс».

Защитник Норман Пауэлл оказался в «Майами» в межсезонье в результате обмена из «Клипперс» и проводит последний год по текущему контракту (20,5 миллиона). Пауэлл лидирует в команде по результативности.

«Был предельно удивлен. Они были не против продления, общались после окончания сезона. Заявляли, что хотят видеть меня в команде, очень нравится моя игра.

Узнал о том, что все кончено, на лодке с подругой во время путешествия.

Скажите заранее. По-деловому. Не надо врать, что хотите оставить, а потом сразу менять.

Злость к фронт-офису мотивирует меня выходить на площадку и подтверждать их ошибку вместо стремления доказать что-то другим игрокам.

Когда пришел в лигу, вдохновлялся соперничеством с баскетболистами. 45 человек до меня? Покажу, что вы не правы», – рассказал Пауэлл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
logoНорман Пауэлл
logoМайами
logoНБА
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку
вчера, 13:44
Стив Керр (17,5 млн), Эрик Споэльстра (15) и Тайрон Лю (15) возглавляют список самых высокооплачиваемых тренеров НБА
11 декабря, 08:36Фото
Рич Пол: «Пауэлл, Ривз и Бэйн находятся на втором уровне среди атакующих защитников»
11 декабря, 04:47
Главные новости
Джейлен Брансон: «Без Ануноби, Колека, Кларксона и Робинсона у нас ни черта бы не получилось»
24 минуты назад
Джефф Тиг: «Кейд Каннингем – первый в гонке за MVP. У него в команде нет других звезд»
42 минуты назад
Майк Браун о Кубке НБА: «С определенного момента давление в каждом матче, если хочешь показать, чего ты реально стоишь»
сегодня, 09:33
Митч Джонсон: «Первые 25 игр показали, что «Сперс» могут быть очень хорошей командой»
сегодня, 09:20
Кендрик Перкинс: «Сперс» – реальные претенденты на чемпионский титул НБА»
сегодня, 08:57
Джош Харт подпортил Джейлену Брансону празднование победы в Кубке НБА детской шуткой
сегодня, 08:30Видео
Winline Basket Cup. «Мега» примет «Парму»
сегодня, 08:12
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с ЦСКА, «Зенит» примет «Локомотив-Кубань»
сегодня, 07:49
Евролига. «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес», «Партизан» сыграет с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 07:44
Лука Дончич купил игрокам и персоналу «Лейкерс» более 100 электровелосипедов на Рождество
сегодня, 07:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Adidas подписал долгосрочное партнерское соглашение с немецкой баскетбольной федерацией
сегодня, 08:45
Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо», УГМК сыграет с «Нефтяником»
сегодня, 08:07
Еврокубок. «Тюрк Телеком» примет «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Лондоном» и другие матчи
сегодня, 07:59
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев, скорее всего, сменит Ольгу Артешину на посту президента Федерации баскетбола Самарской области
сегодня, 06:59
Еврокубок. «Тренто» выиграл у «Будучности» в овертайме, 27 очков Алексея Николича не помогли «Цедевита-Олимпии» обыграть «Хапоэль Иерусалим»
вчера, 21:33
Василий Карасев о поражении от УНИКСа: «Мы полностью провалили первую четверть, уступив 20 очков»
вчера, 20:21
Велимир Перасович после победы над МБА-МАИ: «Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход еще в первой четверти»
вчера, 20:14
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уверенно разобралась со «Спартой энд К», МБА дома проиграла «Нике»
вчера, 17:59
Чима Монеке о пропуске белградского дерби из-за травмы: «Когда я понял, что не смогу играть, я заплакал»
вчера, 17:49
Дуэйн Вашингтон об отставке Желько Обрадовича: «Мне не платят за то, чтобы выбирать тренера»
вчера, 16:00