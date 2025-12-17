Норман Пауэлл: «Злость к фронт-офису «Клипперс» заменила стремление доказать что-то другим игрокам»
Защитник Норман Пауэлл оказался в «Майами» в межсезонье в результате обмена из «Клипперс» и проводит последний год по текущему контракту (20,5 миллиона). Пауэлл лидирует в команде по результативности.
«Был предельно удивлен. Они были не против продления, общались после окончания сезона. Заявляли, что хотят видеть меня в команде, очень нравится моя игра.
Узнал о том, что все кончено, на лодке с подругой во время путешествия.
Скажите заранее. По-деловому. Не надо врать, что хотите оставить, а потом сразу менять.
Злость к фронт-офису мотивирует меня выходить на площадку и подтверждать их ошибку вместо стремления доказать что-то другим игрокам.
Когда пришел в лигу, вдохновлялся соперничеством с баскетболистами. 45 человек до меня? Покажу, что вы не правы», – рассказал Пауэлл.