Норман Пауэлл: «Злость к фронт-офису «Клипперс» заменила стремление доказать что-то другим игрокам»

Норман Пауэлл рассказал о переходе из «Клипперс».

Защитник Норман Пауэлл оказался в «Майами» в межсезонье в результате обмена из «Клипперс» и проводит последний год по текущему контракту (20,5 миллиона). Пауэлл лидирует в команде по результативности.

«Был предельно удивлен. Они были не против продления, общались после окончания сезона. Заявляли, что хотят видеть меня в команде, очень нравится моя игра.

Узнал о том, что все кончено, на лодке с подругой во время путешествия.

Скажите заранее. По-деловому. Не надо врать, что хотите оставить, а потом сразу менять.

Злость к фронт-офису мотивирует меня выходить на площадку и подтверждать их ошибку вместо стремления доказать что-то другим игрокам.

Когда пришел в лигу, вдохновлялся соперничеством с баскетболистами. 45 человек до меня? Покажу, что вы не правы», – рассказал Пауэлл.