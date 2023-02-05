Леброн Джеймс прошел через всю площадку и эффектно поставил сверху
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором красивого момента в матче с «Новым Орлеаном» (126:131).
В третьей четверти Джеймс прошел через всю площадку и мощно поставил сверху.
Джеймс в субботу записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач за 40 минут.
Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым
Это также прекрасно, как сугроб после бани. Как Fade to black на Gibsone. Как сказочный не забивающий в ночной лиге в пустые ворота. тд и тп. У многих в его года уже кости хрустяшками отдают, а он словно в (2009) когда Детройт выносил. Сидишь смотришь на это и думаешь, чтобы это никогда не заканчивалось.