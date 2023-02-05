Леброн Джеймс прошел через всю площадку и эффектно поставил сверху

Форвард « » стал автором красивого момента в матче с « » (126:131).

В третьей четверти Джеймс прошел через всю площадку и мощно поставил сверху.

Джеймс в субботу записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач за 40 минут.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым