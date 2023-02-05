Леброн Джеймс прошел через всю площадку и эффектно поставил сверху

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА видео Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором красивого момента в матче с «Новым Орлеаном» (126:131).

В третьей четверти Джеймс прошел через всю площадку и мощно поставил сверху.

Джеймс в субботу записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач за 40 минут.

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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3 комментария

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N-6 AlexanderX
Красота-то какая, лепота!

Это также прекрасно, как сугроб после бани. Как Fade to black на Gibsone. Как сказочный не забивающий в ночной лиге в пустые ворота. тд и тп. У многих в его года уже кости хрустяшками отдают, а он словно в (2009) когда Детройт выносил. Сидишь смотришь на это и думаешь, чтобы это никогда не заканчивалось.
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ROBINZON
Никто не решился подставиться - не рискнул здоровьем ради пары очков.
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pulyalke
перспективный мальчишка
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