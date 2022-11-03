Хосе Альварадо перехватил мяч у Леброна Джеймса, спрятавшись в углу площадки
Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо в четвертой четверти матча против «Лейкерс» перехватил мяч у Леброна Джеймса в своем стиле.
Игрок затаился в углу, когда «Лейкерс» вводили мяч в игру из-за лицевой после пропущенного мяча, затем подкрался к Леброну сзади и выбил мяч. В итоге мяч вернулся к «Пеликанс», и Зайон Уильямсон заработал два штрафных броска.
Матч закончился победой «Лейкерс» в овертайме – 120:117.
Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀
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