Хосе Альварадо перехватил мяч у Леброна Джеймса, спрятавшись в углу площадки

Разыгрывающий «Нового Орлеана» в четвертой четверти матча против «Лейкерс» перехватил мяч у в своем стиле.

Игрок затаился в углу, когда «Лейкерс» вводили мяч в игру из-за лицевой после пропущенного мяча, затем подкрался к Леброну сзади и выбил мяч. В итоге мяч вернулся к «Пеликанс», и Зайон Уильямсон заработал два штрафных броска.

Матч закончился победой «Лейкерс» в овертайме – 120:117.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀