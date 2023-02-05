Леброн Джеймс оказался в первых рядах после попытки достать улетающий в аут мяч
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс на последних минутах матча с «Новым Орлеаном» (126:131) оказался в первых рядах.
38-летний Джеймс вылетел на трибуну после попытки достать улетающий в аут мяч.
Джеймс записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач.
Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти обладателя данного достижения Карима Абдул-Джаббара (38 387).
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