Звездный форвард « » на последних минутах матча с « » (126:131) оказался в первых рядах.

38-летний Джеймс вылетел на трибуну после попытки достать улетающий в аут мяч.

Джеймс записал на свой счет 27 очков, 9 подборов и 6 передач.

Леброну осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти обладателя данного достижения Карима Абдул-Джаббара (38 387).

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