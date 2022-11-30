Судьи зафиксировали пробежку у разыгрывающего «Голден Стэйт» за 10 секунд до конца матча против (113:116).

При «-2» у «Уорриорз» Карри сделал степбэк, поднял в воздух обманным движением и затем оторвал от пола опорную ногу.

«Я сглупил, не пойдя на лэй-ап. Немного запутался во времени и счете. Решил исполнить бросок на победу. Не думаю, что была пробежка. Но кто я такой, чтобы судить?» – сказал после матча Карри.

Игроки обеих команд в сумме сделали 10 пробежек за матч.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться