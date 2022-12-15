Стефен Карри пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением плеча

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Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри получил травму левого плеча во время матча с «Пэйсерс» (119:125).

Карри травмировался под занавес третьей четверти, когда пытался помешать Джейлену Смиту, который двигался в направлении кольца «воинов». 2-кратный MVP схватился за плечо, «Голден Стэйт» вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем и в раздевалку.

В четверг Карри предстоит МРТ-обследование.

Карри успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, Стефен пребывает в хорошем настроении.

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5 комментариев

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Maski
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Ответ Александр Мохнюк
Когда команда на 10 месте то я бы не сказал что он сильно и " тащил"
Ха-ха, ну без Карри была бы на 15м)
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Александр Мохнюк
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Ответ Мурзин Ринат
Травмы это ужасно, но этого следовало ожидать, на старте сезона тащить этих извините за слово «раздолбаев» в таком возрасте это было чревато
Когда команда на 10 месте то я бы не сказал что он сильно и " тащил"
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Kikir
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Ну если вернулся на лавку, то наверное ничего серьезного. Надеюсь, отдохнет матча 2-3 и вернется. Страшно представить, как эта шайка без него будет играть
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Мурзин Ринат
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Травмы это ужасно, но этого следовало ожидать, на старте сезона тащить этих извините за слово «раздолбаев» в таком возрасте это было чревато
+2
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Potors
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Эх, обидная травма! Шел на 50+ очковый матч, мог даже карир хай выбивать. Ну теперь главное здоровья!
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