Стефен Карри пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением плеча

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» получил травму левого плеча во время матча с «Пэйсерс» (119:125).

Карри травмировался под занавес третьей четверти, когда пытался помешать , который двигался в направлении кольца «воинов». 2-кратный MVP схватился за плечо, вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем и в раздевалку.

В четверг Карри предстоит МРТ-обследование.

Карри успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.

По словам главного тренера «Уорриорз» , Стефен пребывает в хорошем настроении.

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