Стефен Карри пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением плеча
Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри получил травму левого плеча во время матча с «Пэйсерс» (119:125).
Карри травмировался под занавес третьей четверти, когда пытался помешать Джейлену Смиту, который двигался в направлении кольца «воинов». 2-кратный MVP схватился за плечо, «Голден Стэйт» вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем и в раздевалку.
В четверг Карри предстоит МРТ-обследование.
Карри успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, Стефен пребывает в хорошем настроении.
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