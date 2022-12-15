Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы плеча

Разыгрывающий «Голден Стэйт» пропустит несколько недель из-за травмы левого плеча, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Карри травмировался за 2:04 до конца третьей четверти в матче с «Пэйсерс» (119:125), когда пытался помешать , который двигался в направлении кольца «воинов». 2-кратный MVP схватился за плечо, «Голден Стэйт» вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем и в раздевалку.

Карри успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.

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