Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы плеча

Теги травмы Голден Стэйт Индиана НБА видео Стефен Карри Джейлен Смит Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит несколько недель из-за травмы левого плеча, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Карри травмировался за 2:04 до конца третьей четверти в матче с «Пэйсерс» (119:125), когда пытался помешать Джейлену Смиту, который двигался в направлении кольца «воинов». 2-кратный MVP схватился за плечо, «Голден Стэйт» вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем и в раздевалку.

Карри успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.

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4 комментария

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Camp_Nou
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Мда, на фоне 10 места в конференции от ГС о титуле можно забыть. Ладно хоть на связку Карри - Вембаньяма в следующем сезоне посмотрим.
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carlitosway
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Ответ jason82
Очень жаль!!! Только ход набрали вроде.
какой ход?) у гсв 4 поражения в 5 последних играх, сейчас еще будут выезды к филе, торонто, никсам и бруклину и с учетом что гсв просто ужасны в гостях и еще остались без карри скорее всего выпадут даже из зоны плэй ин
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Tim Timson
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Оо ну это теперь обмены или парням доказывать придется что они чего то стоят в нынешнем состоянии без Стефа
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jason82
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Очень жаль!!! Только ход набрали вроде.
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