«Лейкерс» не хотят включать Остина Ривза в возможный обмен с участием Кайри Ирвинга

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Остин Ривз Макс Кристи Баскетбол

«Лейкерс» претендуют на приобретение разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, который запросил обмен перед дедлайном.

Предполагается, что «Лейкерс» предложат за Ирвинга два драфт-пика первого раунда (2027 и 2029) и Расселла Уэстбрука. 

Калифорнийцы попробуют добавить защиту пика на случай попадания в лотерею по крайней мере на один из них. При таком раскладе «Нетс» могут дополнительно запросить кого-то из пары молодых игроков «озерников» – Остина Ривза или Макса Кристи.

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» не собираются расставаться с Ривзом и Кристи в сделке по Ирвингу.

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3 комментария

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Dedete
Значит Хатимуру могут включить
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Алексей Водонос
Щас Леброн подключится, обменяют, кого он скажет.
+3
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+3
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C4clutch
За Кристи непонятно зачем держаться, а вот Ривз неприкасаемый на пару сезонов точно, пока не станет ясен его потолок
+4
0
+4
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