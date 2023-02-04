«Лейкерс» не хотят включать Остина Ривза в возможный обмен с участием Кайри Ирвинга
«Лейкерс» претендуют на приобретение разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга, который запросил обмен перед дедлайном.
Предполагается, что «Лейкерс» предложат за Ирвинга два драфт-пика первого раунда (2027 и 2029) и Расселла Уэстбрука.
Калифорнийцы попробуют добавить защиту пика на случай попадания в лотерею по крайней мере на один из них. При таком раскладе «Нетс» могут дополнительно запросить кого-то из пары молодых игроков «озерников» – Остина Ривза или Макса Кристи.
Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, «Лейкерс» не собираются расставаться с Ривзом и Кристи в сделке по Ирвингу.
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