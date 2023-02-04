«Лейкерс» не хотят включать Остина Ривза в возможный обмен с участием Кайри Ирвинга

«Лейкерс» претендуют на приобретение разыгрывающего « » , который запросил обмен перед дедлайном.

Предполагается, что «Лейкерс» предложат за Ирвинга два драфт-пика первого раунда (2027 и 2029) и Расселла Уэстбрука.

Калифорнийцы попробуют добавить защиту пика на случай попадания в лотерею по крайней мере на один из них. При таком раскладе «Нетс» могут дополнительно запросить кого-то из пары молодых игроков «озерников» – или Макса Кристи.

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, « » не собираются расставаться с Ривзом и Кристи в сделке по Ирвингу.

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