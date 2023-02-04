Разыгрывающий « » попросил клуб обменять его перед дедлайном. «Лейкерс» вместе с «Финиксом» и «Далласом» упоминаются в числе потенциальных претендентов на звезду НБА.

Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал о том, как может выглядеть возможная сделка между «Нетс» и «Лейкерс».

«Лейкерс» заинтересованы в приобретении Ирвинга, об этом сообщают несколько источников в лиге. В качестве компенсации могут уйти и выборы «Лейкерс» в первом раунде 2027 и 2029 годов – «озерники» хотят добавить защиту на случай попадания в лотерею по крайней мере на один из них. Вместе с Кайри они рассчитывают заполучить еще и ролевого игрока «Нетс» (вероятно, ), согласно информации тех же источников.

В зависимости от того, насколько «Нетс» ценят пики «Лейкерс» и что случится с Кевином Дюрэнтом на фоне всех событий, калифорнийцы могут перенаправить один из пиков в третью команду, которая затем отдала бы своих игроков «Бруклину», чтобы помочь им сохранить конкурентоспособность», – пишет Буха.

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