«Лейкерс» могут предложить Уэстбрука и два пика 1-го раунда в обмен на Ирвинга

Теги возможные переходы Лейкерс Бруклин НБА Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Джо Харрис Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг попросил клуб обменять его перед дедлайном. «Лейкерс» вместе с «Финиксом» и «Далласом» упоминаются в числе потенциальных претендентов на звезду НБА.

Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал о том, как может выглядеть возможная сделка между «Нетс» и «Лейкерс».

«Лейкерс» заинтересованы в приобретении Ирвинга, об этом сообщают несколько источников в лиге. В качестве компенсации могут уйти Расселл Уэстбрук и выборы «Лейкерс» в первом раунде 2027 и 2029 годов – «озерники» хотят добавить защиту на случай попадания в лотерею по крайней мере на один из них. Вместе с Кайри они рассчитывают заполучить еще и ролевого игрока «Нетс» (вероятно, Джо Харриса), согласно информации тех же источников.

В зависимости от того, насколько «Нетс» ценят пики «Лейкерс» и что случится с Кевином Дюрэнтом на фоне всех событий, калифорнийцы могут перенаправить один из пиков в третью команду, которая затем отдала бы своих игроков «Бруклину», чтобы помочь им сохранить конкурентоспособность», – пишет Буха.

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18 комментариев

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Денис Храпунов
Ответ Августин Афанасьев
Вероятней всего! Так как KD тоже не будет молчать , ему нужна помощь и конкурентная команда в ПО , Бруклину конечно сложно щас диктовать условия , так как летом они останутся с голой ж…..
Даже летом Ирвинг уйдет по сэту. Так что Бруклин что-то да получит. Но Уэстбрук это точно Нето, что нужно Нетс. Народ в комментах этого как будто не понимает.
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xamer 9
Не, я понимаю, что всем бы болельщикам ЛАЛ было интересно увидеть Ирвинга вместо Уэстбрука. Но с чего вы все взяли, что трейд Кайри напрямую или через третью сторону вообще вписывается в планы Нетс? Да и какой команде нужен эта бомба замедленного действия? Бруклин вероятнее всего никуда Кайри не отправит, вот увидите.
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Daishi
Ответ C4clutch
Уэстбрук в Миннесоту, Кайри в ЛАЛ, пики + Андерсон и Д’Анджело в Бруклин, где последний провел свои лучшие сезоны
Вау, классно, а зачем Миннесоте эта перестановка мебели?))
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Xell
Ответ 1ntegro
Да, но Конли и Кларксон не оставят Нетс конкурентными, учитывая что Симмонс это не вторая звезда. Нетс нужен по идее звёздный игрок в пару к Дюре, а таких доступных то сейчас и нет. Даже не знаю что будет, поживём увидим.
А они и не получат ни от кого звезду. Потому что кто будет рисковать брать Кайри до лета?
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C4clutch
Уэстбрук в Миннесоту, Кайри в ЛАЛ, пики + Андерсон и Д’Анджело в Бруклин, где последний провел свои лучшие сезоны
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Xell
Ответ Свежий
Меньше чем за 12 часов команда, претендующая на что-то более-менее серьезное в ПО, превращается в руины.
Зато Лал за 12часов может превратиться из Балагана в главного фаворита Запада)
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1ntegro
Ответ Августин Афанасьев
Вероятней всего! Так как KD тоже не будет молчать , ему нужна помощь и конкурентная команда в ПО , Бруклину конечно сложно щас диктовать условия , так как летом они останутся с голой ж…..
Да, но Конли и Кларксон не оставят Нетс конкурентными, учитывая что Симмонс это не вторая звезда. Нетс нужен по идее звёздный игрок в пару к Дюре, а таких доступных то сейчас и нет. Даже не знаю что будет, поживём увидим.
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Xell
Ответ Лиллард унижатель!
Только Расс это пассив, а не актив.
А Бруклину выбирать не из чего)) Кайри их подставил, или берут это или он так свалит летом. Могут обменять в другую команду, но ее еще найти надо, поскольку он летом может из новой команды свалить в Лал.
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Августин Афанасьев
Ответ Денис Храпунов
Без третьей стороны бессмысленная сделка совершенно. Нетс отдадут Харриса и Ирвинга ради того что бы окончательно выбесить Дюранта. Звучит не очень убедительно. Вот если привлечььтретью сторону, отдать Уэстбрука и пики в условную Юту, и забрать у Юты нормальных игроков. Больше похоже на правду. Плюс пики то точно будут лотерейными
Вероятней всего! Так как KD тоже не будет молчать , ему нужна помощь и конкурентная команда в ПО , Бруклину конечно сложно щас диктовать условия , так как летом они останутся с голой ж…..
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Лиллард унижатель!
Только Расс это пассив, а не актив.
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Денис Храпунов
Ответ Samsonov_24_4_11_15
А Юте это зачем?
Два пика первого раунда. Эйндж любит пики
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Daishi
Ответ Свежий
Меньше чем за 12 часов команда, претендующая на что-то более-менее серьезное в ПО, превращается в руины.
Да никаких пока руин, посмотрим на что сменяют. После летних и антисемитских выкрутасов, думаю, в Бруклине уже полную карту вариантов расписали по Кайри в случае очередного обострения.))
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Денис Храпунов
Без третьей стороны бессмысленная сделка совершенно. Нетс отдадут Харриса и Ирвинга ради того что бы окончательно выбесить Дюранта. Звучит не очень убедительно. Вот если привлечььтретью сторону, отдать Уэстбрука и пики в условную Юту, и забрать у Юты нормальных игроков. Больше похоже на правду. Плюс пики то точно будут лотерейными
А Юте это зачем?
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Tim_My
Трейданут Вестбрука, вернут Ибаку с Ником Коллисоном и откроют портал в 13-й год, чтобы не менять пики на Гарнетта и Пирса. Многоходовочка ради Тейтума, надеюсь не Ченнинга
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Мурзин Ринат
Ответ Денис Храпунов
Без третьей стороны бессмысленная сделка совершенно. Нетс отдадут Харриса и Ирвинга ради того что бы окончательно выбесить Дюранта. Звучит не очень убедительно. Вот если привлечььтретью сторону, отдать Уэстбрука и пики в условную Юту, и забрать у Юты нормальных игроков. Больше похоже на правду. Плюс пики то точно будут лотерейными
В теории если трёхстороннка, то Кларксон и Конли или кто-то ещё в Нетс, а Юте Рассел)
+3
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Денис Храпунов
Без третьей стороны бессмысленная сделка совершенно. Нетс отдадут Харриса и Ирвинга ради того что бы окончательно выбесить Дюранта. Звучит не очень убедительно. Вот если привлечььтретью сторону, отдать Уэстбрука и пики в условную Юту, и забрать у Юты нормальных игроков. Больше похоже на правду. Плюс пики то точно будут лотерейными
+13
0
+13
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Свежий
Меньше чем за 12 часов команда, претендующая на что-то более-менее серьезное в ПО, превращается в руины.
+9
-2
+7
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PredatorMax
Дежавю
0
-2
-2
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