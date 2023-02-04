Остин Риверс – Мо Бамбе: «Я пошел на тебя один против пяти. Без помощи товарищей тебя бы придушили»

Теги происшествия Миннесота Орландо НБА фото Остин Риверс соцсети Мо Бамба Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс написал сообщение центровому «Орландо» Мо Бамбе после матча в Миннеаполисе.

За полторы минуты до завершения третьей четверти Риверс оказался рядом со скамейкой «Мэджик», случилась словесная перепалка. В какой-то момент находившийся в запасе Бамба вскочил со своего места и набросился на соперника. Вскоре завязалась потасовка с участием нескольких баскетболистов.

«Дружище, я пошел на тебя 1 против 5!!! Без помощи!! Тебе нужны были товарищи по команде, иначе тебя бы придушили.

Ты писал что-то о том, что надо разузнать 😂. Тебя знают только по древней рэп-песне... не за баскетбол. Лучше заткнись. А Орландо мой город, поспрашивай и тогда действительно узнаешь. Тебе все объяснят», – написал Риверс.

Позже Риверс удалил пост.

В 2018 году рэпер Sheck Wes выпустил песню «Mo Bamba», которая пользовалась популярностью.

Вскоре после завершения встречи Бамба опубликовал скриншот с мемом, который представляет из себя график, показывающий, что если кто-то «облажался», то об этом «узнают». Возможно, это намек на то, что именно Остин спровоцировал ссору между ними.

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Dmitry Trepov
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