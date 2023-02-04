Защитник «Миннесоты» написал сообщение центровому «Орландо» Мо Бамбе после матча в Миннеаполисе.

За полторы минуты до завершения третьей четверти Риверс оказался рядом со скамейкой «Мэджик», случилась словесная перепалка. В какой-то момент находившийся в запасе Бамба вскочил со своего места и набросился на соперника. Вскоре завязалась потасовка с участием нескольких баскетболистов.

«Дружище, я пошел на тебя 1 против 5!!! Без помощи!! Тебе нужны были товарищи по команде, иначе тебя бы придушили.

Ты писал что-то о том, что надо разузнать 😂. Тебя знают только по древней рэп-песне... не за баскетбол. Лучше заткнись. А Орландо мой город, поспрашивай и тогда действительно узнаешь. Тебе все объяснят», – написал Риверс.

Позже Риверс удалил пост.

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Вскоре после завершения встречи Бамба опубликовал скриншот с мемом, который представляет из себя график, показывающий, что если кто-то «облажался», то об этом «узнают». Возможно, это намек на то, что именно Остин спровоцировал ссору между ними.

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