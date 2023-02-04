Остин Риверс – Мо Бамбе: «Я пошел на тебя один против пяти. Без помощи товарищей тебя бы придушили»
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс написал сообщение центровому «Орландо» Мо Бамбе после матча в Миннеаполисе.
За полторы минуты до завершения третьей четверти Риверс оказался рядом со скамейкой «Мэджик», случилась словесная перепалка. В какой-то момент находившийся в запасе Бамба вскочил со своего места и набросился на соперника. Вскоре завязалась потасовка с участием нескольких баскетболистов.
«Дружище, я пошел на тебя 1 против 5!!! Без помощи!! Тебе нужны были товарищи по команде, иначе тебя бы придушили.
Ты писал что-то о том, что надо разузнать 😂. Тебя знают только по древней рэп-песне... не за баскетбол. Лучше заткнись. А Орландо мой город, поспрашивай и тогда действительно узнаешь. Тебе все объяснят», – написал Риверс.
Позже Риверс удалил пост.
В 2018 году рэпер Sheck Wes выпустил песню «Mo Bamba», которая пользовалась популярностью.
Вскоре после завершения встречи Бамба опубликовал скриншот с мемом, который представляет из себя график, показывающий, что если кто-то «облажался», то об этом «узнают». Возможно, это намек на то, что именно Остин спровоцировал ссору между ними.
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