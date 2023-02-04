Бывший игрок « », эксперт ESPN Тристан Томпсон рассказал о том, как разыгрывающий «Нетс» отреагировал на его текстовое сообщение по поводу возможного воссоединения с в «Лейкерс».

«Спросил у Кайри по поводу воссоединения с Леброном. Он не ответил, но поставил сердечко моему сообщению, так что я знаю, он прочитал.

Как я уже говорил ранее, они тогда поторопились расстаться, так что пришла пора снова быть вместе. Это отличный вариант. Леброн способен заставить Кайри показать лучшую игру. Кайри способен на то же самое с Леброном. Они нуждаются друг в друге, это идеальный союз», – заявил Томпсон.

Ирвинг в пятницу запросил у «Нетс» обмен.

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