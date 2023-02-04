Тристан Томпсон: «Спросил у Кайри по поводу воссоединения с Леброном. Он поставил сердечко моему сообщению»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Тристан Томпсон Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок «Кливленда», эксперт ESPN Тристан Томпсон рассказал о том, как разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на его текстовое сообщение по поводу возможного воссоединения с Леброном Джеймсом в «Лейкерс».

«Спросил у Кайри по поводу воссоединения с Леброном. Он не ответил, но поставил сердечко моему сообщению, так что я знаю, он прочитал.

Как я уже говорил ранее, они тогда поторопились расстаться, так что пришла пора снова быть вместе. Это отличный вариант. Леброн способен заставить Кайри показать лучшую игру. Кайри способен на то же самое с Леброном. Они нуждаются друг в друге, это идеальный союз», – заявил Томпсон.

Ирвинг в пятницу запросил у «Нетс» обмен.

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5 комментариев

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alexLA
Должны они уже наконец воссоединиться) хоть это и риск, но только этот риск с Кайри поможет Лейкерс на что-то претендовать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frenemy
Вся суть нынешних инсайдов и источников близких к ситуации
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
clavaodessa@mail.ru
Ответ zippa
А у Лейкерс есть активы, которые заинтересуют Нетс?
Рвб и

https://youtu.be/z9obrI5HSqA
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zippa
А у Лейкерс есть активы, которые заинтересуют Нетс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Прям идиллия епт)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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