Звездный разыгрывающий «Нетс» запросил обмен в другой клуб.

Лидер «Лейкерс» выложил пост в социальных сетях, который все связали с желанием Ирвинга сменить команду.

38-летний Джеймс запостил два эмодзи: 👀👑

Форвард «Уизардс» отреагировал на пост Джеймса в шутливой форме: «Тамперинг!» Экс-игрок «озерников» намекает, что Леброн пытается осуществить переход Кайри в лос-анджелесский клуб.

Калифорнийская команда вместе с «Финиксом» и «Далласом» упоминается в числе потенциальных претендентов на Кайри.

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

«Лейкерс» на данный момент идут за пределами зоны плей-офф.

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