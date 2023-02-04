Леброн Джеймс отреагировал на запрос Кайри Ирвинга обменять его
Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг запросил обмен в другой клуб.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс выложил пост в социальных сетях, который все связали с желанием Ирвинга сменить команду.
38-летний Джеймс запостил два эмодзи: 👀👑
Форвард «Уизардс» Кайл Кузма отреагировал на пост Джеймса в шутливой форме: «Тамперинг!» Экс-игрок «озерников» намекает, что Леброн пытается осуществить переход Кайри в лос-анджелесский клуб.
Калифорнийская команда вместе с «Финиксом» и «Далласом» упоминается в числе потенциальных претендентов на Кайри.
Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.
«Лейкерс» на данный момент идут за пределами зоны плей-офф.
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