Кайри Ирвинг: «18-летний Леброн получил ключи от бизнеса НБА. Теперь ему 38, а он все еще доминирует»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг отдал должное лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу, отметив его спортивное долголетие.

«Нетс» в понедельник обыграли «Лейкерс» со счетом 121:104, 38-летний Джеймс пропустил встречу из-за проблем с голеностопом.

«Я видел, как все это работает, когда мы играли за одну команду. Эта его способность готовиться к матчам духовно, ментально, эмоционально, от игре к игре, день за днем. Помню, меня цитировали, когда я говорил, что трудно быть Леброном Джеймсом или любой другой суперзвездой, необязательно в баскетболе, в любой другой индустрии развлечений, в бизнесе, потому что все смотрят на тебя. Но он справился с этим очень хорошо.

Мы дали 18-летнему парню ключи от всего бизнеса, теперь ему 38, он все еще доминирует. И я не думаю, что мы должны удивляться. Я думаю, нам надо радоваться его присутствию, пока есть такая возможность. Продолжайте наслаждаться шоу, которые он устраивает, потому что когда-то это все же закончится.

Лично я наслаждаюсь этим шоу. И мне бы хотелось, чтобы мы еще сыграли друг против друга. Но кто знает, что ждет нас в будущем?» – заявил Ирвинг.

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

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6 комментариев

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frog19
Ну как сказать доминирует.... Набирает хорошие очки для своего возраста, да, но не более.
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Vagant
В этом сезоне набрали 1000+ PTS, 250+ REB and 250+ AST 4 игрока:
– Лука
– Леброн
– Йокич
– Сиакам
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Vagant
Ответ borchinec-05
Между строк читается: Пелинка,готовь грузовик денег и я готов перевести свои кохонес в Калифорнию))
Это надо было делать в разгар скандала.
Поезд ушел.
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Сергей Пузанков
Ждём финал Бруклин - Лейкерс
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Mr.BadGuy
Ответ borchinec-05
Между строк читается: Пелинка,готовь грузовик денег и я готов перевести свои кохонес в Калифорнию))
Да не, после того как Кайри взялся за ум, ему Нетс выпишут продление и оно будет на 15 млн в год больше, чем могут дать ему ЛАЛ.
+6
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+6
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borchinec-05
Между строк читается: Пелинка,готовь грузовик денег и я готов перевести свои кохонес в Калифорнию))
+3
-1
+2
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