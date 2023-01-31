Разыгрывающий « » отдал должное лидеру «Лейкерс» , отметив его спортивное долголетие.

«Нетс» в понедельник обыграли «Лейкерс» со счетом 121:104, 38-летний Джеймс пропустил встречу из-за проблем с голеностопом.

«Я видел, как все это работает, когда мы играли за одну команду. Эта его способность готовиться к матчам духовно, ментально, эмоционально, от игре к игре, день за днем. Помню, меня цитировали, когда я говорил, что трудно быть Леброном Джеймсом или любой другой суперзвездой, необязательно в баскетболе, в любой другой индустрии развлечений, в бизнесе, потому что все смотрят на тебя. Но он справился с этим очень хорошо.

Мы дали 18-летнему парню ключи от всего бизнеса, теперь ему 38, он все еще доминирует. И я не думаю, что мы должны удивляться. Я думаю, нам надо радоваться его присутствию, пока есть такая возможность. Продолжайте наслаждаться шоу, которые он устраивает, потому что когда-то это все же закончится.

Лично я наслаждаюсь этим шоу. И мне бы хотелось, чтобы мы еще сыграли друг против друга. Но кто знает, что ждет нас в будущем?» – заявил Ирвинг.

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