«Бруклин» планирует использовать Кайри Ирвинга в матче с «Вашингтоном»

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Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг запросил обмен в другой клуб.

Несмотря на запрос, «Бруклин» планирует использовать Ирвинга в матче с «Вашингтоном», который состоится в субботу.

«Нетс» выпустили официальный список травмированных, Кайри не указан в отчете и готовится к игре с «Уизардс».

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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1 комментарий

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Свежий
Что тут сказать? Нетс "манипулируют, ненавидят, причиняют боль", ну и платят еще больше 30 миллионов в год.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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