Звездный разыгрывающий «Нетс» запросил обмен в другой клуб.

Несмотря на запрос, « » планирует использовать Ирвинга в матче с « », который состоится в субботу.

«Нетс» выпустили официальный список травмированных, Кайри не указан в отчете и готовится к игре с «Уизардс».

Ирвинг (30 лет, 188 см) в нынешнем сезоне провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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